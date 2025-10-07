செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (09:50 IST)

அஜித் 64 படத்துக்குட் டைட்டில் வச்சாச்சு… ஆனா அறிவிப்பதில் இப்படி ஒரு சிக்கலா?

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித். தன்னுடைய பட சம்மந்தமான விளம்பர நிகழ்ச்சிகளில் கூட அவர் கலந்துகொள்வதில்லை. ஆனாலும் அவரது படங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஓப்பனிங்கும் வசூலும் கிடைக்கின்றன. அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று வசூலை வாரிக் குவித்துள்ளது. 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்கம் மூலமாக வசூல் ஈட்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

அஜித் – ஆதிக் கூட்டணி வெற்றிகரமான கூட்டணியாக அமைந்ததால் அஜித்தின் அடுத்த படத்தையும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே இயக்கவுள்ளார் என்றும் அதை ரோமியோ பிக்சர்ஸ் சார்பாக ராகுல் தயாரிக்கவுள்ளார் என்றும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. படப்பிடிப்பு இந்த ஆண்டு இறுதியில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. மற்ற எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

இந்நிலையில் இந்த படத்தை நவம்பர் மாதத்தில் தொடங்கவுள்ளதாக தகவல்கள் பரவின. இந்த படத்துக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரு தலைப்பு வைத்துள்ளதாகவும், ஆனால் அதை அறிவிப்பதில் ஒரு சிக்கல் எழுந்துள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் அதே தலைப்புப் பிறமொழிகளில் படங்களுக்கு ஏற்கனவே வைக்கப்பட்டுள்ளதாம். அதனால் அதற்கான தடையில்லாச் சான்றிதழ் வாங்க முயற்சிகள் நடந்து வருகிறதாம்.

