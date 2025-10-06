திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (17:13 IST)

பீகார் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. எத்தனை கட்டம்? தேர்தல் முடிவு தேதி உள்பட முழு விவரங்கள்..!

பீகார் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. எத்தனை கட்டம்? தேர்தல் முடிவு தேதி உள்பட முழு விவரங்கள்..!
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக வரும் நவம்பர் 6 மற்றும் நவம்பர் 11 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என்று இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அறிவித்தார். வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 14 அன்று நடைபெறும்.
 
பிகாரில் உள்ள 243 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப் பதிவு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது.
 
முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு: நவம்பர் 6
 
இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு: நவம்பர் 11
 
இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அனைத்தும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
 
மொத்த தொகுதிகள்: 243 (இதில் 2 பழங்குடியினர் (ST), 38 தாழ்த்தப்பட்டோர் (SC) பிரிவினருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன).
 
வாக்காளர்கள்: மொத்தம் 7.43 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர் (ஆண்கள் 3.92 கோடி, பெண்கள் 3.50 கோடி, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 1,725).
 
வாக்குச் சாவடிகள்: 90,712 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
 
வேட்புமனுத் தாக்கல்: முதல் கட்டத் தேர்தலுக்கு நவம்பர் 10-ஆம் தேதியும், இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கு நவம்பர் 13-ஆம் தேதியும் வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடங்குகிறது.
 
பீகார் தேர்தலுடன் சேர்த்து, ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் நவம்பர் 11-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

தவெக மீது சில தவறுகள் இருந்தாலும் விஜய்யை குற்றவாளியாக்க கூடாது: அண்ணாமலை பேட்டி..!

தவெக மீது சில தவறுகள் இருந்தாலும் விஜய்யை குற்றவாளியாக்க கூடாது: அண்ணாமலை பேட்டி..!கரூர் பொதுக்கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய்யை குற்றவாளியாக ஆக்க கூடாது என்று பா.ஜ.க. முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ரூ.249 ரீசார்ஜ் ப்ளானை நீக்கிய வோடபோன் ஐடியா.. அதுக்கு பதிலா? - பயனர்கள் அதிருப்தி!

ரூ.249 ரீசார்ஜ் ப்ளானை நீக்கிய வோடபோன் ஐடியா.. அதுக்கு பதிலா? - பயனர்கள் அதிருப்தி!டெலிகாம் நிறுவனங்கள் தங்கள் குறைந்த விலை ரீசார்ஜ் திட்டங்களை நீக்கி வரும் நிலையில் வோடஃபோனும் தனது பிரபல ரீசார்ஜ் திட்டத்தை நீக்கியுள்ளது.

காலாண்டு முடிந்து வந்த மத்திய கல்வி நிதி! மாணவர் சேர்க்கை அறிவித்த தமிழக அரசு!

காலாண்டு முடிந்து வந்த மத்திய கல்வி நிதி! மாணவர் சேர்க்கை அறிவித்த தமிழக அரசு!தனியார் பள்ளிகளில் இலவச கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பயில்வதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

2025 நோபல் பரிசு: மருத்துவ துறையில் 3 பேருக்கு நோபல்!

2025 நோபல் பரிசு: மருத்துவ துறையில் 3 பேருக்கு நோபல்!2025ம் ஆண்டிற்கான நோபல் விருதுகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில் முதல் நாளான இன்று மருத்துவ துறைக்கு நோபல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இது வெறும் தவறோ அல்லது அலட்சியமோ அல்ல, பெரும் அரசியல் குற்றச்செயல் ஆகும்.. செல்வப்பெருந்தகை

இது வெறும் தவறோ அல்லது அலட்சியமோ அல்ல, பெரும் அரசியல் குற்றச்செயல் ஆகும்.. செல்வப்பெருந்தகைவாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டை காங்கிரஸ் தொடர்ந்து கூறி வரும் நிலையில் இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com