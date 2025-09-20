சனி, 20 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (16:11 IST)

விரைவில் ஹைட்ரஜன் குண்டு வெடிக்கும்: வாக்கு திருட்டு குறித்து ராகுல் காந்தி..!

விரைவில் ஹைட்ரஜன் குண்டு வெடிக்கும்: வாக்கு திருட்டு குறித்து ராகுல் காந்தி..!
மக்களவை தேர்தலில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு, தேர்தல் ஆணையத்துடன் இணைந்து வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட்டதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறார். தனது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
கேரளாவின் வயநாட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி, "வாக்கு திருட்டு குறித்து இந்தியாவில் யாருக்கும் சந்தேகம் ஏற்படாத வகையில், ஒரு 'ஹைட்ரஜன் குண்டை' வெடிக்க வைப்பேன்" என்று கூறினார். மேலும், "அது யதார்த்தத்தை முற்றிலுமாக சிதைத்து, வாக்கு திருட்டுக்கு மேலும் ஆதாரங்களை வழங்கும். நாங்கள் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் எதையும் கூறவில்லை; எங்களிடம் 100% ஆதாரங்கள் உள்ளன. அவை விரைவில் வெளிவரப் போகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
 
கர்நாடகாவின் ஆலந்த் சட்டமன்றத் தொகுதியில் நடந்த வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து சிஐடி விசாரித்து வருவதை சுட்டிக்காட்டிய ராகுல் காந்தி, சிஐடி கேட்கும் தகவல்களை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஏன் வழங்க மறுக்கிறார் என்று கேள்வி எழுப்பினார். ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மீது இதைவிட பெரிய குற்றச்சாட்டு எதுவும் இருக்க முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Mahendran

"சொன்னதைச் செய்தார்களா?" திருச்சியை அடுத்து நாகையிலும் பட்டியலிட்ட விஜய்..!

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தலைவர் விஜய், அந்த மாவட்ட மக்களின் பல்வேறு பிரச்னைகளை பட்டியலிட்டு, திமுக அரசுக்கு எதிராகக் கேள்விகளை எழுப்பினார்.

இந்த பூச்சாண்டி எல்லாம் வேண்டாம்.. கெத்தாக தேர்தலை சந்திக்க வாருங்கள்: ஸ்டாலினுக்கு விஜய் சவால்..!

இந்த பூச்சாண்டி எல்லாம் வேண்டாம்.. கெத்தாக தேர்தலை சந்திக்க வாருங்கள்: ஸ்டாலினுக்கு விஜய் சவால்..!'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சித் தலைவர் விஜய், தனது மக்கள் சந்திப்பு பயணங்களுக்கு திமுக அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதாக குற்றம்சாட்டினார். இன்று நாகப்பட்டினத்தில் தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசியபோது, அரசின் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு அவர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். அவர் பேசியதாவது:

சென்னையில் பெண்கள் நடத்திய போலி கால்சென்டர்கள்: 42 சிம்கார்டுகள் பறிமுதல்..!

சென்னையில் பெண்கள் நடத்திய போலி கால்சென்டர்கள்: 42 சிம்கார்டுகள் பறிமுதல்..!புதுச்சேரியை சேர்ந்த பலரிடம் ரூ.2.5 கோடிக்கும் மேலாக மோசடி செய்த இரண்டு பெண்கள், சென்னையில் போலி கால்சென்டர்கள் நடத்தியதற்காக புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்இன்று (செப்டம்பர் 20, சனிக்கிழமை) தமிழகத்தில் எட்டு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்இந்தியப் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியே இதற்குக் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.

விஜய் வரும் நாளில் திருவாரூரில் திமுக ஒட்டிய போஸ்டர்கள்.. போஸ்டரில் என்ன உள்ளது?

விஜய் வரும் நாளில் திருவாரூரில் திமுக ஒட்டிய போஸ்டர்கள்.. போஸ்டரில் என்ன உள்ளது?'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூரில் மக்கள் சந்திப்பு பிரசாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். நாகையில் தனது பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு அவர் திருவாரூர் செல்லவிருக்கும் நிலையில், அங்கு அரசியல் சுவரொட்டி போர் ஒன்று வெடித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com