இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி: 474 அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து!
இந்திய தேர்தல் ஆணையம், விதிகளை பின்பற்றாத மேலும் 474 பதிவுசெய்யப்பட்ட, ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளை நீக்கியுள்ளது. தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகளாக எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிடாத கட்சிகள் இந்த பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஆகஸ்ட் 9 அன்று 334 அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தற்போது இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பதிவுசெய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளின் எண்ணிக்கை 2,520-லிருந்து 2,046 ஆக குறைந்துள்ளது.
தற்போது, இந்தியாவில் 6 தேசிய கட்சிகளும் 67 மாநிலக் கட்சிகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளாக உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
