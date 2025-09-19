வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (10:51 IST)

ஷேக் ஹசீனா இனி தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது: வங்கதேச தேர்தல் ஆணையம் தகவல்..!

ஷேக் ஹசீனா இனி தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது: வங்கதேச தேர்தல் ஆணையம் தகவல்..!
ஷேக் ஹசீனாவின் தேசிய அடையாள அட்டை முடக்கப்பட்டதால், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் அவரால் வாக்களிக்க முடியாது என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமரான ஷேக் ஹசீனா, அண்மையில் நடந்த மாணவர் போராட்டங்கள் காரணமாக பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். தற்போது, அவரது தேசிய அடையாள அட்டை முடக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
இதனால், அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற உள்ள பொதுத்தேர்தலில் அவரால் வாக்களிக்க முடியாது. இது தொடர்பாக பேசிய தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலாளர், அடையாள அட்டை முடக்கப்பட்டவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வாக்களிக்க முடியாது என்று விளக்கமளித்துள்ளார்.
 
மேலும், ஹசீனாவின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பலரின் தேசிய அடையாள அட்டைகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
 
Edited by Mahendran

ரஷ்யாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! மீண்டும் அமெரிக்காவில் சுனாமி எச்சரிக்கை?

ரஷ்யாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! மீண்டும் அமெரிக்காவில் சுனாமி எச்சரிக்கை?ரஷ்யாவில் கம்சட்கா பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் இன்று iPhone17 விற்பனை! முண்டியடித்த கூட்டத்தில் உண்டான கைக்கலப்பு! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

இந்தியாவில் இன்று iPhone17 விற்பனை! முண்டியடித்த கூட்டத்தில் உண்டான கைக்கலப்பு! - அதிர்ச்சி வீடியோ!இன்று ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் iPhone 17 இந்தியாவில் வெளியாகும் நிலையில் அதிகாலை முதலாக அதை வாங்க கூடிய கூட்டத்தில் கைக்கலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்று தமிழகம் முழுவதும் மழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அதிக மழை பெய்யும்? - வானிலை ஆய்வு மையம்!

இன்று தமிழகம் முழுவதும் மழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அதிக மழை பெய்யும்? - வானிலை ஆய்வு மையம்!வளிமண்டல சுழற்சியால் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்று தமிழகம் முழுவதுமே பல பகுதிகளிலும் மழைப்பொழிவு இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

ரஷ்யாவில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை..!

ரஷ்யாவில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: சுனாமி எச்சரிக்கை..!ரஷ்யாவின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள கம்சட்கா தீபகற்பத்தின் கடற்கரைக்கு அப்பால், இன்று அதிகாலையில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் பல கட்டிடங்கள் அதிர்ந்தன. இதை தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் அப்பகுதிக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் இந்திய இளைஞர் சுட்டுக் கொலை: இனவெறி குற்றச்சாட்டுகளால் சர்ச்சை

அமெரிக்காவில் இந்திய இளைஞர் சுட்டுக் கொலை: இனவெறி குற்றச்சாட்டுகளால் சர்ச்சைஅமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியாவில், 30 வயது இந்திய தொழில்நுட்ப வல்லுநரான முகமது நிஜாமுதீன், காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com