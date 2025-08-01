சுதந்திர தினம் உள்பட இந்த மாதம் 15 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை.. முழு விவரங்கள்..!

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மொத்தம் 15 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. இதில், அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும், இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளும் அடங்கும்.
வங்கி விடுமுறை நாட்கள் குறித்த முழு விவரங்கள் இதோ:
ஆகஸ்ட் 3 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
ஆகஸ்ட் 8 (வெள்ளி): டெண்டோங் லோ ரும் ஃபத் - கேங்டாக்.
ஆகஸ்ட் 9 (சனி): ரக்ஷா பந்தன் / ஜுலானா பூர்ணிமா / இரண்டாவது சனிக்கிழமை - இந்தியா முழுவதும்.
ஆகஸ்ட் 10 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
ஆகஸ்ட் 13 (புதன்): தேசபக்தர் தினம் - இம்பால்.
ஆகஸ்ட் 15 (வெள்ளி): சுதந்திர தினம் / பார்சி புத்தாண்டு (ஷாஹென்ஷாஹி) / ஜன்மாஷ்டமி - இந்தியா முழுவதும்.
ஆகஸ்ட் 16 (சனி): ஜன்மாஷ்டமி - அகமதாபாத், ஐஸ்வால், போபால், சண்டிகர், சென்னை, டேராடூன், கேங்டாக், ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், ஜம்மு, கான்பூர், லக்னோ, பாட்னா, ராய்ப்பூர், ராஞ்சி, ஷில்லாங், ஸ்ரீநகர், விஜயவாடா.
ஆகஸ்ட் 17 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
ஆகஸ்ட் 19 (செவ்வாய்): மகாராஜா பீர் பிக்ரம் கிஷோர் மாணிக்ய பகதூரின் பிறந்தநாள் - அகர்தலா.
ஆகஸ்ட் 23 (சனி): நான்காவது சனிக்கிழமை - இந்தியா முழுவதும்.
ஆகஸ்ட் 24 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
ஆகஸ்ட் 25 (திங்கள்): ஸ்ரீமந்த சங்கர்தேவின் திதி - குவாஹாட்டி.
ஆகஸ்ட் 27 (புதன்): விநாயகர் சதுர்த்தி - அகமதாபாத், பேலாபூர், பெங்களூரு, புவனேஷ்வர், சென்னை, ஹைதராபாத், மும்பை, நாக்பூர், பனாஜி, விஜயவாடா.
ஆகஸ்ட் 28 (வியாழன்): விநாயகர் சதுர்த்தி (2-ஆம் நாள்) / நுவாகாய் - புவனேஷ்வர், பனாஜி.
ஆகஸ்ட் 31 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
