ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 1 ஆகஸ்ட் 2025 (14:44 IST)

சுதந்திர தினம் உள்பட இந்த மாதம் 15 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை.. முழு விவரங்கள்..!

சுதந்திர தினம் உள்பட இந்த மாதம் 15 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை.. முழு விவரங்கள்..!
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மொத்தம் 15 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. இதில், அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும், இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளும் அடங்கும். 
 
வங்கி விடுமுறை நாட்கள் குறித்த முழு விவரங்கள் இதோ:
 
ஆகஸ்ட் 3 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
 
ஆகஸ்ட் 8 (வெள்ளி): டெண்டோங் லோ ரும் ஃபத் - கேங்டாக்.
 
ஆகஸ்ட் 9 (சனி): ரக்ஷா பந்தன் / ஜுலானா பூர்ணிமா / இரண்டாவது சனிக்கிழமை - இந்தியா முழுவதும்.
 
ஆகஸ்ட் 10 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
 
ஆகஸ்ட் 13 (புதன்): தேசபக்தர் தினம் - இம்பால்.
 
ஆகஸ்ட் 15 (வெள்ளி): சுதந்திர தினம் / பார்சி புத்தாண்டு (ஷாஹென்ஷாஹி) / ஜன்மாஷ்டமி - இந்தியா முழுவதும்.
 
ஆகஸ்ட் 16 (சனி): ஜன்மாஷ்டமி - அகமதாபாத், ஐஸ்வால், போபால், சண்டிகர், சென்னை, டேராடூன், கேங்டாக், ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், ஜம்மு, கான்பூர், லக்னோ, பாட்னா, ராய்ப்பூர், ராஞ்சி, ஷில்லாங், ஸ்ரீநகர், விஜயவாடா.
 
ஆகஸ்ட் 17 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
 
ஆகஸ்ட் 19 (செவ்வாய்): மகாராஜா பீர் பிக்ரம் கிஷோர் மாணிக்ய பகதூரின் பிறந்தநாள் - அகர்தலா.
 
ஆகஸ்ட் 23 (சனி): நான்காவது சனிக்கிழமை - இந்தியா முழுவதும்.
 
ஆகஸ்ட் 24 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
 
ஆகஸ்ட் 25 (திங்கள்): ஸ்ரீமந்த சங்கர்தேவின் திதி - குவாஹாட்டி.
 
ஆகஸ்ட் 27 (புதன்): விநாயகர் சதுர்த்தி - அகமதாபாத், பேலாபூர், பெங்களூரு, புவனேஷ்வர், சென்னை, ஹைதராபாத், மும்பை, நாக்பூர், பனாஜி, விஜயவாடா.
 
ஆகஸ்ட் 28 (வியாழன்): விநாயகர் சதுர்த்தி (2-ஆம் நாள்) / நுவாகாய் - புவனேஷ்வர், பனாஜி.
 
ஆகஸ்ட் 31 (ஞாயிறு): வாராந்திர விடுமுறை - இந்தியா முழுவதும்.
 
Edited by Siva

குற்றவாளிகள் குஷி... பீதியில் மக்கள்!. இதுதான் நிலை!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாய்ச்சல்!...

குற்றவாளிகள் குஷி... பீதியில் மக்கள்!. இதுதான் நிலை!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாய்ச்சல்!...இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘திமுக ஆட்சியில் பட்டப்பகலில் நடுரோட்டில் சர்வ சாதாரணமாக குற்றச்செயல்கள் அரங்கேறுவது தொடர்கதை ஆகிவிட்டது.

கேலி கிண்டலால் பறிபோன உயிர்!... 9 வயது சிறுமி தற்கொலை!.

கேலி கிண்டலால் பறிபோன உயிர்!... 9 வயது சிறுமி தற்கொலை!.சிறுமிகளும், சிறுவர்களும் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவம் நாடெங்கும் அவ்வப்போது அரங்கேறி அதிர்ச்சியும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்துவதுண்டு

வாக்குத்திருட்டை தேர்தல் ஆணையத்தில் ராகுல் காந்தி ஏன் புகார் அளிக்கவில்லை: பாஜக

வாக்குத்திருட்டை தேர்தல் ஆணையத்தில் ராகுல் காந்தி ஏன் புகார் அளிக்கவில்லை: பாஜகமக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி முன்வைக்கும் 'வாக்குத் திருட்டு' குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையில்லை என்றும், அவர் ஆதாரமற்று பேசுவதை தவிர்த்து, முறையான வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

வீடு மாறியவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைய என்ன செய்ய வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையம்

வீடு மாறியவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைய என்ன செய்ய வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையம்இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வரும் 'வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி' தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கும், அரசியல் கட்சிகளுக்கும் எழுந்துள்ள கேள்விகளுக்குத் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.

கேரள குருவாயூர் கோயிலில் 'ரீல்ஸ்': ஓவியக் கலைஞர் ஜஸ்னா சலீம் மீது மீண்டும் வழக்கு!

கேரள குருவாயூர் கோயிலில் 'ரீல்ஸ்': ஓவியக் கலைஞர் ஜஸ்னா சலீம் மீது மீண்டும் வழக்கு!கேரளாவின் புகழ்பெற்ற குருவாயூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோயில் வளாகத்திற்குள் இன்ஸ்டாகிராம் 'ரீல்ஸ்' காணொளியை படமாக்கியதற்காக, ஓவிய கலைஞர் ஜஸ்னா சலீம் மீது மீண்டும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயில் வளாகத்திற்குள் காணொளி எடுக்க கேரள உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

