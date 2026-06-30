அயோத்தி நன்கொடை முறையீடு!.. யாரும் வாதாடக்கூடாது!. மீறினால் அபராதம்!...
உத்தரபிரதேச மநிலம் அயோத்தியில் பல வருடங்களுக்கு முன்பு பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டு அங்கே ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டது. ராமர் கோயிலுக்கு சொந்தமான அறக்கட்டளைக்கு பொதுமக்களால் வழங்கப்பட்ட நன்கொடை மற்றும் காணிக்கையில் சுமார் 7 கோடி வரை அறக்கட்டளை ஊழியர்கள் கையாடல் செய்தது சமீபத்தில் தெரியவந்தது.
இது நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக 8 பேரை கைது செய்தனர். தற்போது அவர்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
ஒருபக்கம் அறக்கட்டளையின் பொதுச்செயலாளர் சம்பத் ராய் அறங்காவலர் அனில் மிஸ்ரா ஆகியோர் பதவி விலகினர். இந்நிலையில் கைதான 8 பேருக்கும் ஆதரவாக வழக்கறிஞர்கள் யாரும் நீதிமன்றத்தில் வாதாடக் கூடாது என அயோத்தி பார் அசோசியேசன் முடிவு செய்திருக்கிறது. இதை மீறி அவர்களுக்கு ஆதரவாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞருக்கு ரூ.5 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இது நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக 8 பேரை கைது செய்தனர். தற்போது அவர்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
ஒருபக்கம் அறக்கட்டளையின் பொதுச்செயலாளர் சம்பத் ராய் அறங்காவலர் அனில் மிஸ்ரா ஆகியோர் பதவி விலகினர். இந்நிலையில் கைதான 8 பேருக்கும் ஆதரவாக வழக்கறிஞர்கள் யாரும் நீதிமன்றத்தில் வாதாடக் கூடாது என அயோத்தி பார் அசோசியேசன் முடிவு செய்திருக்கிறது. இதை மீறி அவர்களுக்கு ஆதரவாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞருக்கு ரூ.5 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
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பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்குப் புதிய அரண்: தமிழ்நாடு காவல்துறையின் ‘ஸ்பெக்ட்ரம்’ தொழில்நுட்ப திட்டம்!
தமிழகத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைக் குறைக்கவும், அவர்களின் பாதுகாப்பை இன்னும் பலப்படுத்தவும் தமிழ்நாடு காவல்துறை ஒரு புதிய அதிரடித் திட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளது. பாலியல் குற்றவாளிகளைத் தொடர்ச்சியாக கண்காணிப்பதற்காக ‘ஸ்பெக்ட்ரம்’ என்ற அதிநவீன புதிய தொழில்நுட்பத் திட்டம் தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.