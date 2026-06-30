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Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (12:35 IST)

அயோத்தி நன்கொடை முறையீடு!.. யாரும் வாதாடக்கூடாது!. மீறினால் அபராதம்!...

ayothi
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (12:35 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (12:37 IST)
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உத்தரபிரதேச மநிலம் அயோத்தியில் பல வருடங்களுக்கு முன்பு பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டு அங்கே ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டது. ராமர் கோயிலுக்கு சொந்தமான அறக்கட்டளைக்கு பொதுமக்களால் வழங்கப்பட்ட நன்கொடை மற்றும் காணிக்கையில் சுமார் 7 கோடி வரை அறக்கட்டளை ஊழியர்கள் கையாடல் செய்தது சமீபத்தில் தெரியவந்தது.

இது நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக 8 பேரை கைது செய்தனர். தற்போது அவர்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

ஒருபக்கம் அறக்கட்டளையின் பொதுச்செயலாளர் சம்பத் ராய் அறங்காவலர் அனில் மிஸ்ரா ஆகியோர் பதவி விலகினர். இந்நிலையில் கைதான 8 பேருக்கும் ஆதரவாக வழக்கறிஞர்கள் யாரும் நீதிமன்றத்தில் வாதாடக் கூடாது என அயோத்தி பார் அசோசியேசன் முடிவு செய்திருக்கிறது. இதை மீறி அவர்களுக்கு ஆதரவாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞருக்கு ரூ.5 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

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