சனி, 25 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (13:50 IST)

அயோத்தி ராமர் கோயில் தரிசன நேரம் மாற்றம்: குளிர்காலத்தையொட்டி புதிய அட்டவணை அமல்!

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் உள்ள ராமர் கோயிலில், குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளதை தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கான தரிசன நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய அட்டவணை அக்டோபர் 23ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
 
தரிசன நேரம் தொடக்கம்: பக்தர்கள் காலை 6.20 மணிக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். (முன்பு காலை 6.00 மணி)
 
தரிசனம் நேரம் நிறைவு: இரவு 8.30 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யலாம். (முன்பு இரவு 9.00 மணி வரை)
 
நடை சாத்தப்படும் நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை கோயில் நடை மூடப்பட்டிருக்கும். அதன் பின்னர் மீண்டும் தரிசனத்திற்காக திறக்கப்படும்.
 
ஆரத்தி நேரம் மாற்றம்:
 
தரிசன நேரத்தை போலவே, மூன்று முக்கிய ஆரத்திகளின் நேரங்களும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன:
 
மங்கள ஆரத்தி: அதிகாலை 4:30 மணி.
 
சிருங்கர் ஆரத்தி: காலை 6:30 மணி.
 
சயன ஆரத்தி: இரவு 9:30 மணி.
 
நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'ஸ்க்விட் கேம்' கேம் ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?

நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'ஸ்க்விட் கேம்' கேம் ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம், அதன் 'ஸ்க்விட் கேம்: அன்லீஷ்ட்' மொபைல் கேமை உருவாக்கிய பாஸ் ஃபைட் என்டர்டெயின்மென்ட் ஸ்டுடியோவை மூடியுள்ளது. இது அதன் வீடியோ கேமிங் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்படும் உத்தி மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

சபரிமலையில் திருடப்பட்ட 4.5 கிலோ தங்கம் கர்நாடகாவில் விற்பனை செய்யப்பட்டதா? விசாரணையில் அம்பலம்

சபரிமலையில் திருடப்பட்ட 4.5 கிலோ தங்கம் கர்நாடகாவில் விற்பனை செய்யப்பட்டதா? விசாரணையில் அம்பலம்கேரளாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இருந்து 4.5 கிலோகிராம் தங்கம் திருடப்பட்டதாக சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. திருடப்பட்ட தங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, பல்லாரியை சேர்ந்த நகைக்கடை அதிபர் ஒருவரிடம் இருந்து தங்க நாணயங்கள் மற்றும் 400 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

10, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு எப்போது? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தகவல்

10, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு எப்போது? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தகவல்தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான கால அட்டவணை நவம்பர் 4ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.

வங்கக் கடலில் 'மொந்தா' புயல் எச்சரிக்கை: 9 துறைமுகங்களில் அபாயக் கூண்டு!

வங்கக் கடலில் 'மொந்தா' புயல் எச்சரிக்கை: 9 துறைமுகங்களில் அபாயக் கூண்டு!வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, தற்போது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் தீவிரமடைந்து, அக்டோபர் 27ஆம் தேதி 'மொந்தா' புயலாக மாறக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்: என்.டி.ஏ கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் யார்? பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு..!

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்: என்.டி.ஏ கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் யார்? பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு..!பீகாரில் 243 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் நிதிஷ் குமார் தான் என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று வெளிப்படையாக உறுதிப்படுத்தினார்.

