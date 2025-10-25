சனி, 25 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (10:02 IST)

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: ஓட்டுநர் அலட்சியம் தான் விபத்துக்கு காரணமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: ஓட்டுநர் அலட்சியம் தான் விபத்துக்கு காரணமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!
ஆந்திராவின் கர்நூலில் தனியார் பேருந்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து, பல குடும்பங்களை மீளாத துயரில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பெங்களூருவில் வேலை செய்து வந்த 23 வயது அனுஷா மற்றும் சில மாதங்களுக்கு முன் பணிக்கு சேர்ந்த மேக்நாத் உட்பட பல இளைஞர்களின் எதிர்காலம் இந்த தீயில் கருகியது.
 
"மகளை பேருந்து நிலையத்தில் வழியனுப்பியதே கடைசி பார்வையாகிவிட்டது" என்று அனுஷாவின் பெற்றோர் கதறுகின்றனர். "என் மகன் இல்லாமல் நான் எப்படி வாழ்வேன்?" என்று மேக்நாத்தின் தாயும் கண்ணீருடன் சம்பவ இடத்தில் கதறியது சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
விபத்தில் உயிர் தப்பிய குணா சாய், பேருந்தில் பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை அம்பலப்படுத்தினார். "பேருந்தில் கண்ணாடியை உடைப்பதற்கான சுத்தியல் இல்லை. ஓட்டுநர் உதவவில்லை. நான் ஜன்னல் வழியாக குதித்து தப்பித்தேன்," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
தெலங்கானா அமைச்சர் ஜுபள்ளி கிருஷ்ணா ராவ், இந்த சம்பவத்துக்கு ஓட்டுநரையும், பயண நிறுவனத்தையும் குற்றம் சாட்டி, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த துயர சம்பவத்தின் உண்மை காரணத்தை கர்நூல் எஸ்.பி. விக்ராந்த் தலைமையிலான காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது.
 
Edited by Siva

தீபாவளி கொண்டாட வந்த மாமியாரை அடித்தே கொலை செய்த மருமகன்: என்ன காரணம்?

தீபாவளி கொண்டாட வந்த மாமியாரை அடித்தே கொலை செய்த மருமகன்: என்ன காரணம்?கான்பூர் தேஹத் மாவட்டம், ஜசாபூர் கிராமத்தில் தீபாவளியை கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்த மோகினி என்ற பெண், தனது மருமகனால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார்.

பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய கேரள அரசு முடிவு.. தமிழ்நாடு என்ன செய்ய போகிறது?

பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய கேரள அரசு முடிவு.. தமிழ்நாடு என்ன செய்ய போகிறது?மத்திய அரசின் பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய கேரள அரசு எடுத்த முடிவுக்கு, தேசிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்த்து வரும் சிபிஎம், பாஜகவுடன் இரகசிய கூட்டு வைத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டி, போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தது.

தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை: வங்கக் கடல் தாழ்வுப் பகுதியால் மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும்!

தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை: வங்கக் கடல் தாழ்வுப் பகுதியால் மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும்!தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் தெற்கு அந்தமான் கடலில் உருவான வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, நேற்று (அக்டோபர் 24, 2025) காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மேலும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.

பாகிஸ்தானில் தொடர் குண்டு வெடிப்பு: 3 போலீசார் பலி, எஸ்.பி. படுகாயம்

பாகிஸ்தானில் தொடர் குண்டு வெடிப்பு: 3 போலீசார் பலி, எஸ்.பி. படுகாயம்பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த இரண்டு குண்டு வெடிப்பு சம்பவங்களில் மூன்று போலீசார் உயிரிழந்தனர்.

2026 தேர்தலில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? வைகோவின் கணிப்பு..!

2026 தேர்தலில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? வைகோவின் கணிப்பு..!மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது, நடிகர் விஜய் நடத்திய கரூர் கூட்டத்தில் 41 பேர் பலியான துயர சம்பவம் குறித்துக் கருத்து தெரிவித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com