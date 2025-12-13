அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!...
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. பாஜகவை ஒப்பிடும்போது தமிழகத்தில் அதிமுகவுக்குதான் அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும். 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி அமைத்த போது அந்த கட்சிக்கு 20 தொகுதிகள்தான் ஒதுக்கப்பட்டன. அதில் நான்கு தொகுதிகளில் மட்டுமே பாஜக வெற்றி பெற்றது.
ஆனால் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக அதிமுகவிடம் 53 தொகுதிகளை கேட்டு வாங்க திட்டமிட்டிருக்கிறதாம். கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எந்த தொகுதியிலெல்லாம் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றதோ அந்த தொகுதிகளெல்லாம் தங்களுக்கு வேண்டுமென பாஜக கேட்க திட்டமிட்டு இருக்கிறார்களாம்.
மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வருகிற 15ஆம் தேதி சென்னை வரும் போது அந்த பட்டியலை அவரிடம் கொடுத்து அவர் மூலம் பழனிச்சாமிடம் கொடுத்து அந்த தொகுதிகள் தங்களுக்கு வேண்டுமென கெட்ட பாஜக திட்டமிட்டிருக்கிறதாம்.
அதோடு அந்த 53 தொகுதிகள் மட்டுமில்லாமல் மேலும் 17 தொகுதிகளையும் வாங்கி தங்கள் மூலம் அந்த அதிமுக கூட்டணியில் இணையும் கட்சிகளுக்கும் கொடுக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்களாம். அப்படி பார்த்தால் மொத்தம் 70 தொகுதிகள் வருகிறது.
பாஜகவின் இந்த முடிவு அதிமுகவையும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.