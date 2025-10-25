சனி, 25 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (12:19 IST)

சபரிமலையில் திருடப்பட்ட 4.5 கிலோ தங்கம் கர்நாடகாவில் விற்பனை செய்யப்பட்டதா? விசாரணையில் அம்பலம்

கேரளாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இருந்து 4.5 கிலோகிராம் தங்கம் திருடப்பட்டதாக சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. திருடப்பட்ட தங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, பல்லாரியை சேர்ந்த நகைக்கடை அதிபர் ஒருவரிடம் இருந்து தங்க நாணயங்கள் மற்றும் 400 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
எஸ்.பி. சசிதரன் தலைமையிலான விசாரணையில், முக்கிய குற்றவாளி என சந்தேகிக்கப்படும் உன்னிகிருஷ்ணன் போற்றி என்பவரது வீட்டில் இருந்து ரூ. 2 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சபரிமலை பூசாரி என்று கூறி தன்னை அறிமுகப்படுத்திய போற்றி, பல்லாரி நகைக்கடை அதிபர் கோவர்தனுடன் நட்பு கொண்டு, திருடிய தங்கத்தை விற்பனை செய்தது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டது.
 
'துவாரபாலகா தகடுகள்' மற்றும் 'ஸ்ரீகோவில் கதவு சட்டங்கள்' ஆகியவற்றில் தங்கம் காணாமல் போன இரண்டு வழக்குகளில் போற்றி தற்போது முக்கிய குற்றவாளியாக உள்ளார். இந்த திருட்டு சம்பவத்தில், சென்னையிலுள்ள ஒரு நிறுவனம் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் அடங்கிய ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் ஈடுபட்டுள்ளது குறித்து சிறப்பு புலனாய்வு குழு தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
 
Edited by Siva
 

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்: என்.டி.ஏ கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் யார்? பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு..!

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்: என்.டி.ஏ கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் யார்? பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு..!பீகாரில் 243 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் நிதிஷ் குமார் தான் என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று வெளிப்படையாக உறுதிப்படுத்தினார்.

'மொந்தா' புயலால் சென்னைக்கு மழை பாதிப்பா? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு

'மொந்தா' புயலால் சென்னைக்கு மழை பாதிப்பா? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்புவங்கக் கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ள புயல் சின்னம், 99.9% ஆந்திர கடற்கரையில் கரையை கடக்கும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கணித்துள்ளார். இது புயலாக மாறினால் 'மொந்தா' என பெயரிடப்படும்.

ஆண் நோயாளிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இந்திய நர்ஸ்.. பிரம்படி தண்டனை கொடுத்த சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம்..!

ஆண் நோயாளிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இந்திய நர்ஸ்.. பிரம்படி தண்டனை கொடுத்த சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம்..!சிங்கப்பூரில் உள்ள ரஃபிள்ஸ் மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்த இந்திய செவிலியரான எலிபே சிவ நாகு , பாலியல் தொல்லை குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். இதை தொடர்ந்து அவருக்கு ஓராண்டு மற்றும் இரண்டு மாத சிறைத் தண்டனையும், இரண்டு பிரம்படி தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒசாமா பின்லேடன் பெண் வேடத்தில் தான் பாகிஸ்தான் சென்றாரா? முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி தகவல்

ஒசாமா பின்லேடன் பெண் வேடத்தில் தான் பாகிஸ்தான் சென்றாரா? முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி தகவல்செப்டம்பர் 11 தாக்குதலுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானின் தோரா போரா மலையில் சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருந்த அல்-கொய்தா தலைவர் ஓசாமா பின்லேடன், அமெரிக்க இராணுவத்தில் ஊடுருவியிருந்த அல்-கொய்தா மொழிபெயர்ப்பாளரின் உதவியுடன் பெண் வேடத்தில் பாகிஸ்தானுக்குள் தப்பி சென்றதாக முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி ஜான் கிரியாகோ தெரிவித்துள்ளார்.

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: ஓட்டுநர் அலட்சியம் தான் விபத்துக்கு காரணமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: ஓட்டுநர் அலட்சியம் தான் விபத்துக்கு காரணமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!ஆந்திராவின் கர்நூலில் தனியார் பேருந்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து, பல குடும்பங்களை மீளாத துயரில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பெங்களூருவில் வேலை செய்து வந்த 23 வயது அனுஷா மற்றும் சில மாதங்களுக்கு முன் பணிக்கு சேர்ந்த மேக்நாத் உட்பட பல இளைஞர்களின் எதிர்காலம் இந்த தீயில் கருகியது.

