Last Updated : சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (12:46 IST)

உள்ளாடையில் 1 கிலோ தங்கத்தை கடத்திய இளம்பெண்.. சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் சிக்கியதால் பரபரப்பு..!

டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், உள்ளாடைக்குள் மறைத்து தங்க கட்டிகளைக் கடத்தி வர முயன்ற மியான்மர் நாட்டை சேர்ந்த பெண் பயணி ஒருவரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
 
மியான்மரின் யாங்கூன் நகரில் இருந்து டெல்லி விமான நிலையத்தை வந்தடைந்த விமானத்தில் வந்திறங்கிய பெண் பயணி ஒருவர், சுங்க வரி செலுத்த தேவையில்லாத வழியை பயன்படுத்தி சென்றபோது, அதிகாரிகளுக்கு அவர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
 
உடனடியாக அந்த பயணியை மறித்த சுங்க அதிகாரிகள், தனியிடத்துக்கு அழைத்து சென்று சோதனை நடத்தினர். இதில், அவர் தனது உள்ளாடைக்குள் 6 தங்க கட்டிகளை தனித்தனியாக மறைத்து கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
 
அதிகாரிகள் கைப்பற்றிய அந்த தங்கக் கட்டிகளின் மொத்த எடை 997.5 கிராம் ஆகும். இவற்றின் மதிப்பு குறித்து தகவல் வெளியிடப்படவில்லை. சுங்க இலாகா அந்த தங்கத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
 
இந்த தங்கக் கடத்தல் தொடர்பாக அந்த பெண்ணிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அவர் யாருடைய உத்தரவின் பேரில் கடத்தி வந்தார், இந்த கடத்தல் கும்பலுடன் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
 
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்: என்.டி.ஏ கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் யார்? பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு..!

பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல்: என்.டி.ஏ கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் யார்? பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு..!பீகாரில் 243 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் நிதிஷ் குமார் தான் என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று வெளிப்படையாக உறுதிப்படுத்தினார்.

'மொந்தா' புயலால் சென்னைக்கு மழை பாதிப்பா? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு

'மொந்தா' புயலால் சென்னைக்கு மழை பாதிப்பா? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்புவங்கக் கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ள புயல் சின்னம், 99.9% ஆந்திர கடற்கரையில் கரையை கடக்கும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கணித்துள்ளார். இது புயலாக மாறினால் 'மொந்தா' என பெயரிடப்படும்.

ஆண் நோயாளிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இந்திய நர்ஸ்.. பிரம்படி தண்டனை கொடுத்த சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம்..!

ஆண் நோயாளிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இந்திய நர்ஸ்.. பிரம்படி தண்டனை கொடுத்த சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம்..!சிங்கப்பூரில் உள்ள ரஃபிள்ஸ் மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்த இந்திய செவிலியரான எலிபே சிவ நாகு , பாலியல் தொல்லை குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். இதை தொடர்ந்து அவருக்கு ஓராண்டு மற்றும் இரண்டு மாத சிறைத் தண்டனையும், இரண்டு பிரம்படி தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒசாமா பின்லேடன் பெண் வேடத்தில் தான் பாகிஸ்தான் சென்றாரா? முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி தகவல்

ஒசாமா பின்லேடன் பெண் வேடத்தில் தான் பாகிஸ்தான் சென்றாரா? முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி தகவல்செப்டம்பர் 11 தாக்குதலுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானின் தோரா போரா மலையில் சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருந்த அல்-கொய்தா தலைவர் ஓசாமா பின்லேடன், அமெரிக்க இராணுவத்தில் ஊடுருவியிருந்த அல்-கொய்தா மொழிபெயர்ப்பாளரின் உதவியுடன் பெண் வேடத்தில் பாகிஸ்தானுக்குள் தப்பி சென்றதாக முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி ஜான் கிரியாகோ தெரிவித்துள்ளார்.

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: ஓட்டுநர் அலட்சியம் தான் விபத்துக்கு காரணமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: ஓட்டுநர் அலட்சியம் தான் விபத்துக்கு காரணமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!ஆந்திராவின் கர்நூலில் தனியார் பேருந்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து, பல குடும்பங்களை மீளாத துயரில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பெங்களூருவில் வேலை செய்து வந்த 23 வயது அனுஷா மற்றும் சில மாதங்களுக்கு முன் பணிக்கு சேர்ந்த மேக்நாத் உட்பட பல இளைஞர்களின் எதிர்காலம் இந்த தீயில் கருகியது.

