Mahendran
Last Modified: சனி, 13 டிசம்பர் 2025 (16:35 IST)

திமுக தங்கத்தையே கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்: செல்லூர் ராஜு

திமுக தங்கத்தையே கொடுத்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள்: செல்லூர் ராஜு
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தில் நடைபெறும் ஊழல்கள் குறித்து கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். மதுரை நகரமைப்பு பிரிவில் ஊழல் நடப்பதாகவும், இதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர இருப்பதாகவும் அவர் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
 
மாநகராட்சி நிர்வாகம் மோசமாக செயல்படுகிறது என்றும், மக்களின் பிரச்சினைகளை கண்டுகொள்வதில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், "திமுக தங்கத்தை அள்ளி கொடுத்தாலும், இந்த அரசு மீது மக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதால் அவர்களுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள்," என்று செல்லூர் ராஜு திட்டவட்டமாக கூறினார்.
 
திமுக அரசு கடந்த நான்கே முக்கால் வருடத்தில் மதுரை மக்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை என்றும், அதிமுக கொண்டு வந்த திட்டங்களை தான் தற்போது திறந்து வைத்து வருவதாகவும் அவர் விமர்சித்தார். 
 
முதல்வர் உள்ளிட்டோர் விமர்சனம் செய்தாலும், அடுத்த ஆட்சி அதிமுக தான் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். மேலும், திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் திமுகவின் அடிமைகளாக செயல்படுவதால் தான், அதிமுகவை அவர்கள் விமர்சிப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மீண்டும் கைது: வீட்டின் கதவை உடைத்து கைது செய்ததாக தகவல்..!

யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மீண்டும் கைது: வீட்டின் கதவை உடைத்து கைது செய்ததாக தகவல்..!பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர், சினிமா தயாரிப்பாளர் ஒருவரைத் தாக்கியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், இன்று சென்னையில் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டார்.

கொல்கத்தா சால்ட் லேக் மைதானத்தில் மெஸ்ஸி ரசிகர்கள் ரகளை: ஊழல் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு..!

கொல்கத்தா சால்ட் லேக் மைதானத்தில் மெஸ்ஸி ரசிகர்கள் ரகளை: ஊழல் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு..!பிரபல கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் வருகையை ஒட்டி கொல்கத்தா, சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடந்த நிகழ்வு, ரசிகர்களின் ரகளையால் பெரும் குழப்பத்தில் முடிந்தது.

சிவனும் முருகனும் இந்து கடவுளா?!. யாரை ஏமாத்துறீங்க?... பொங்கிய சீமான்!...

சிவனும் முருகனும் இந்து கடவுளா?!. யாரை ஏமாத்துறீங்க?... பொங்கிய சீமான்!...சில நாட்களுக்கு முன்பு திருப்பரங்குன்றம் மலையில் இருக்கும் ஒரு குன்றில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என இந்து முன்னணி கட்சியினரும், பாஜகவினரும் போர்க்கொடி தூக்கினார்கள்.

அமித்ஷாவும், மோடியும் வந்தாதான் திமுக ஜெயிக்கும்!.. ஆர்.எஸ்.பாரதி ராக்ஸ்!...

அமித்ஷாவும், மோடியும் வந்தாதான் திமுக ஜெயிக்கும்!.. ஆர்.எஸ்.பாரதி ராக்ஸ்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் நான்கு மாதங்கள் இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் தேர்தல் பணிகளை துவங்கிவிட்டார்கள்.

12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் கோதாவரி மகா புஷ்கரம்.. தேதி அறிவிப்பு..!

12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் கோதாவரி மகா புஷ்கரம்.. தேதி அறிவிப்பு..!கும்பமேளாவுக்கு நிகராக கருதப்படும், 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கோதாவரி நதியில் நடைபெறும் புண்ணிய நீராடல் திருவிழாவான கோதாவரி மகா புஷ்கரம் நடத்துவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆந்திர மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

