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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (16:14 IST)

வருத்தத்தில் இருந்த ராதிகா.. ஆட்டோ டிரைவர் சொன்ன அழகான ஆலோசனை... அனுபவம் எல்லாத்தையும் விட பெரியது...

ஆட்டோ ஓட்டுநர்
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (16:14 IST)
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வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான பாடங்கள் நாம் எதிர்பார்க்காத இடங்களிலிருந்துதான் கிடைக்கின்றன. பல ஊக்கமளிக்கும் புத்தகங்கள் மற்றும்  உரைகள் சொல்லாத பாடத்தை, ஒரு சாதாரண ஆட்டோ ஓட்டுநரின் வார்த்தைகள் இன்று இணையத்தில் உணர்த்தி வருகின்றன. ராதிகா பஜாஜ் என்ற பெண் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள இந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 
தனது தொழில்முறை அழுத்தம் குறித்து வருத்தத்துடன் இருந்த ராதிகாவிடம், ஆட்டோ ஓட்டுநர் மிக எளிமையாக ஒரு ஆலோசனையை கூறினார்: "அக்கா, மீட்டரும் ஓடுது, வாழ்க்கையும் ஓடுது. இரண்டிலும் நிறுத்தக்கூடாது, எங்கே நிறுத்த வேண்டும் என்று மட்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்." அதாவது, வாழ்க்கை என்பது தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டியது, ஆனால் எங்கே ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் அல்லது எங்கே கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து இருப்பதே உண்மையான அறிவுடைமை என்று அவர் பொருள் பட கூறினார்.
 
இந்த எளிய வார்த்தைகள் ராதிகாவை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வைத்தன. இந்த ஆலோசனையை அவர் சமூக வலைதளத்தில் பகிர, அது பலரது பாராட்டை பெற்றது. பலர், புத்தகங்களை விட இத்தகைய அனுபவ பாடங்களே வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். வாழ்க்கையின் பாடங்கள் பள்ளிகளிலும், இணைய காணொலிகளிலும் மட்டும் இல்லை, நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதரிடமும் ஒளிந்திருக்கின்றன என்பதை இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் ஒருமுறை நமக்கு நினைவூட்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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