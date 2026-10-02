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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 2 October 2026 (09:04 IST)

இந்தியாவில் அறிமுகமானது Apple Pay.. யுபிஐ பரிவர்த்தனையை மீறி எடுபடுமா?

ஆப்பிள் பே
Written By: SIVA
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (09:04 IST)
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ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது Apple Pay சேவையை இந்தியாவில் செப்டம்பர் 30 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்காவில் தொடங்கப்பட்டு 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ரிசர்வ் வங்கியின் இரண்டு அடுக்கு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை தொடர்ந்து இந்த சேவை இங்கு சாத்தியமாகியுள்ளது. தற்போது ஃபேஸ் ஐடி மற்றும் டச் ஐடி  பயோமெட்ரிக் முறைகள், ஓடிபி அல்லது பின் எண்களுக்கு இணையான பாதுகாப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
 
தற்போது இந்த சேவை ஆக்சிஸ் வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது. விசா மற்றும் மாஸ்டர்கார்ட் டெபிட்/கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி, ஐபோன் அல்லது ஆப்பிள் வாட்ச் மூலம் கடைகளில் தட்டி உடனடியாகப் பணப்பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும். ஸ்விக்கி, பிளிங்கிட் போன்ற சில குறிப்பிட்ட ஆன்லைன் செயலிகளிலும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 
இருப்பினும், இந்தியாவில் ஆப்பிள் பே சேவை பல சவால்களைச் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. இந்தியாவில் ஏற்கனவே மிகவும் பிரபலமாக இருக்கும் யுபிஐ கட்டண முறைமைக்கு மத்தியில் ஆப்பிள் பே தனது இடத்தைப்பிடிக்கப் போராட வேண்டும். மேலும், பணப்பரிவர்த்தனைக்கான கட்டணப் பங்கீட்டில் ஆப்பிள் கேட்கும் தொகையை வழங்க மற்ற பெரிய வங்கிகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றன. ரூபே கார்டுகள் மற்றும் யுபிஐ இணைப்புகள் இல்லாதது இதன் முக்கியக் குறையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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