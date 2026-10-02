திரிணாமுல் காங்கிரசை காங்கிரஸ் உடன் இணைக்க வேண்டும்.. மம்தா பானர்ஜி ஏற்பாரா?
2024 ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலின் போது காங்கிரஸ்-திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை முறிந்ததற்கு அதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரியின் கடுமையான விமர்சனங்களே காரணம் என அக்கட்சி குற்றம்சாட்டியது. ஆனால், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் மூன்று பிரிவுகளாக உடைந்ததை தொடர்ந்து, அதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி தனது பழைய கசப்பான உணர்வுகளை மறந்து சமரச பாதையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.
மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தலில் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, 60 எம்.பி.க்கள் தனியாக பிரிந்து உண்மையான திரிணாமூல் நாங்களே என்று அறிவித்தனர். மேலும் 20 எம்.பி.க்கள் தனி அணியாக பிரிந்து பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். இத்தகைய கடுமையான உட்கட்சி பூசலால் மம்தா பானர்ஜி பெரும் அரசியல் நெருக்கடியைச் சந்தித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி, பழசையெல்லாம் மறந்துவிட்டு மம்தா பானர்ஜி மீண்டும் காங்கிரஸில் இணைய வேண்டும் என்றும், அவருடைய தலைமையில் மேற்கு வங்க காங்கிரஸ் இயங்கும் என்றும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இருப்பினும், மம்தா தனது மருமகன் அபிஷேக் பானர்ஜியால் எழுந்த சுமையை கைவிட்டுவிட்டு காங்கிரஸில் இணைய வேண்டும் என்ற நிபந்தனையையும் அவர் முன்வைத்துள்ளார்.
இதற்குப் பதிலளித்த மம்தாவின் ஆதரவாளர் சௌகதா ராய், காங்கிரஸ் தலைமையிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வப் பேச்சுகள் வந்தால் மட்டுமே இதைப் பற்றி பரிசீலிக்க முடியும் என்றார்.
Edited by Siva