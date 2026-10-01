6 மாதங்களுக்கு மேல் பொருட்கள் வாங்காத ரேசன் கார்டுகள் முடக்கமா? தமிழக அரசு விளக்கம்...
தமிழ்நாட்டில் e-KYC மேற்கொள்ளாத குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்குவது முடக்கப்பட மாட்டாது என்று தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கம் அளித்துள்ளது. எந்தவொரு குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் பொருட்கள் வழங்குவதை நிறுத்தவோ அல்லது தடை செய்யவோ கூடாது என்று அனைத்து வட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள் மற்றும் உதவி ஆணையர்களுக்குத் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஒன்றிய அரசு, 6 மாதங்களுக்கு மேல் நியாய விலைக் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்காத முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா (AAY) குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்குப் பொருட்கள் வழங்குவதை அக்டோபர் 1, 2026 முதல் தற்காலிகமாகத் தடை செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தது.
இருப்பினும், தமிழ்நாட்டில் சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் e-KYC சரிபார்ப்பு 96.69 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் 4,49,663 PHH மற்றும் AAY திட்டப் பயனாளிகள் பயன்பெற்றுள்ளனர்.
e-KYC பணியினை இதுவரையிலும் மேற்கொள்ளாத குடும்ப அட்டைதாரர்கள், நியாய விலைக் கடைகளுக்குப் பொருட்கள் வாங்கச் செல்லும்போது கைரேகை அல்லது கண்கருவி சரிபார்ப்பின் மூலம் தங்களது e-KYC தகவல்களை விரைந்து பதிவேற்றம் செய்யுமாறு உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.