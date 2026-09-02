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  4. Why Is the Indian Stock Market Falling Today? 7 Key Reasons Behind the Sensex and Nifty Crash
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (12:46 IST)

இன்று திடீரென 750 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ்.. 4 முக்கிய காரணங்கள்..

share market
Written By: SIVA
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (12:46 IST)
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இன்று இந்திய பங்குச்சந்தையில் காலை வர்த்தகம் தொடங்கியதுமே கடும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. சென்செக்ஸ் சுமார் 750 புள்ளிகள் சரிந்து 76,193 புள்ளிகளிலும், நிஃப்டி 235 புள்ளிகள் குறைந்து 23,820 புள்ளிகளிலும் வர்த்தகமானது. 
 
இந்த சரிவுக்கு முக்கிய காரணமாக அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே அதிகரித்துள்ள மோதல் பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் தீவிரமடைந்துள்ளதால் சர்வதேச சந்தைகளில் முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடுகளை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளனர். இதன் தாக்கமாக ஆசிய சந்தைகளிலும் கடும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
 
மோதல் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை திடீரென உயர்ந்து, பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பேரலுக்கு 97 டாலரை நெருங்கியுள்ளது. இந்தியா அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்வதால், நீடிக்கும் அதிக எண்ணெய் விலை பணவீக்கம், ரூபாய் மதிப்பு மற்றும் நாட்டின் நடப்பு கணக்கு நிலவரத்தில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
 
இதனுடன் அமெரிக்க பத்திரங்களின் வருவாய் விகிதமும் உயர்ந்து வருவது சந்தைக்கு மேலும் அழுத்தம் கொடுக்கிறது. அமெரிக்க 10 ஆண்டு பத்திர வருவாய் 4.8 சதவீதத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதனால் பங்குகளை விட பத்திர முதலீடுகள் கவர்ச்சியாக மாறும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
 
மேலும், அமெரிக்காவில் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் என்ற அச்சத்தால் வட்டி விகித உயர்வு குறித்த எதிர்பார்ப்பும் மீண்டும் உருவாகியுள்ளது. இதன் தாக்கமாக ஐடி, ரியல் எஸ்டேட், ஆட்டோ உள்ளிட்ட துறைகளில் அதிக விற்பனை காணப்படுகிறது. மொத்தத்தில், புவிசார் அரசியல் பதற்றம், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, பத்திர வருவாய் அதிகரிப்பு ஆகியவை இணைந்து இந்திய பங்குச்சந்தையை இன்று ஆட்டம் காண வைத்துள்ளன.
 
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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