ஆர்பிஐ வட்டி உயர்வால் 2-வது நாளாக பங்குச்சந்தை கரடியின் பிடியில்.. ஐடி பங்குகள் மட்டும் உயர்வு!
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியதை தொடர்ந்து, இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இரண்டாவது நாளாக வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளன. அத்துடன் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதார மந்தநிலை ஆகியவை இந்த சரிவுக்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைந்துள்ளன.
மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் காலை வர்த்தகத்தில் 400 புள்ளிகளுக்கும் மேல் சரிந்து, 72,209.71 புள்ளிகளில் நிலைபெற்றது. அதேபோல, தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 147.50 புள்ளிகள் சரிந்து 22,455.55 புள்ளிகளாகக் குறைந்தன. குறிப்பாக எஸ்பிஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் ஆகியவை கடுமையான சரிவைச் சந்தித்தன.
துறை வாரியாக பார்க்கையில், ரியல் எஸ்டேட், நிதி சேவைகள், எண்ணெய் மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்கள் துறைகள் அதிக அளவில் பாதிப்பை சந்தித்தன. இருப்பினும், சந்தையின் இந்த சரிவிலும் நிஃப்டி ஐடி பங்குகள் ஏற்றம் கண்டன. சென்செக்ஸ் 30 பங்குகளில் டிசிஎஸ், டெக் மஹிந்திரா, ஹெச்சிஎல், இன்போசிஸ், டைட்டன் மற்றும் சன் பார்மா ஆகிய 6 நிறுவனங்களின் பங்குகள் மட்டும் உயர்ந்து வர்த்தகமாகின.