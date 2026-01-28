புதன், 28 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 28 ஜனவரி 2026 (09:34 IST)

அஜித் பவார் பயணித்த விமானம் விபத்தில் சிக்கியது!.. அதிர்ச்சி செய்தி..

ajith pawar
மகாராஷ்டிரா மாநில துணை முதல்வர் அஜித் பவர் பயணித்த சிறிய ரக விமானம் விபத்தில் சிக்கியது பாஜக வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. புனேவில் உள்ள பாராமதியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்க அவர் சென்றபோது விபத்து நடந்தது தெரிய வந்திருக்கிறது

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பாராமதி பகுதியில் விமானம் விழுந்து நொறுங்கி தீப்பற்றிக்கொண்டது. மகாராஷ்டிரா புனேவில் உள்ள பாராமதி விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கும்போது விமானம் விபத்தில் சிக்கி முழுவது தீப்பிடித்துக்கொண்டது.

இதையடுத்து, அஜித் பவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விமானம் விபத்துக்குள்ளான நிலையில் மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவாரின் நிலை குறித்து தெரியவில்லை. விபத்து நடந்ததற்கான காரணத்தை அதிகாரிகள் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள். விமானம் முழுவதும் சேதமடைந்த நிலையில் அஜித் பவாரின் நிலை அவரின் ஆதரவாளர்களிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

அதிமுக கூட்டணியா? இல்லை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியா?!.. முகத்தை இழக்கிறதா அதிமுக?!..

அதிமுக கூட்டணியா? இல்லை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியா?!.. முகத்தை இழக்கிறதா அதிமுக?!..எம்.ஜி.ஆரால் துவங்கப்பட்டு ஜெயலலிதாவால வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட அதிமுக தற்போது பாஜகவின் கையில் சிக்கியிருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் பேசி வருகிறார்கள்.

234 தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் ஸ்டார்ட்!.. அதிரடியாக களமிறங்கிய திமுக!...

234 தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் ஸ்டார்ட்!.. அதிரடியாக களமிறங்கிய திமுக!...கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் 20.01.2026 நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு தலைகுனியாது” என்ற பரப்புரை பிப்ரவரி மாதம் துவங்கப்பட உள்ளது.

விஜய் கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்காவிட்டால் காங்கிரஸ் உடையும்: அரசியல் விமர்சகர்கள் எச்சரிக்கை..!

விஜய் கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்காவிட்டால் காங்கிரஸ் உடையும்: அரசியல் விமர்சகர்கள் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி குறித்த விவாதங்கள் அரசியல் களத்தில் அனலை கிளப்பியுள்ளன. குறிப்பாக, விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலான கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களின் விருப்பமாக இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ்?!.. பாஜக மூவ்!.. அரசியலில் அதிரடி திருப்பம்!..

அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ்?!.. பாஜக மூவ்!.. அரசியலில் அதிரடி திருப்பம்!..அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஆனால் சில வருடங்களுக்கு முன்பு அதிமுகவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

கடைசி வரை சஸ்பென்ஸ் வைத்திருக்கும் ராமதாஸ் - பிரேமலதா.. எந்த கூட்டணியில் இணைவார்கள்?

கடைசி வரை சஸ்பென்ஸ் வைத்திருக்கும் ராமதாஸ் - பிரேமலதா.. எந்த கூட்டணியில் இணைவார்கள்?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், பிரதான கட்சிகளான அதிமுக மற்றும் திமுக தங்களது கூட்டணிகளை இறுதி செய்யும் பணியில் மும்முரமாக உள்ளன. இருப்பினும், மாநிலத்தின் முக்கிய கட்சிகளான தேமுதிக மற்றும் ராமதாஸ் பாமக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் இதுவரை தங்களது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்காமல் சஸ்பென்ஸ் நீடிப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com