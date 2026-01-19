திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (10:36 IST)

ஓடும் பேருந்தில் பாலியல் சீண்டல்!. வீடியோ வைரலானதால் 42 வயது நபர் தற்கொலை!...

kerala
பெண்கள் பல இடங்களில் பாலியல் சீண்டல்களையும், பாலியல் தொந்தரவுகளையும் சந்திப்பது தொடர் கதையாகி வருகிறது. ஆனால் இப்போது எல்லோர் கையிலும் செல்போன் இருப்பதால் அது போன்ற சம்பவம் நடக்கும் போது சில பெண்கள் துணிச்சலாக அதை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுகிறார்கள். அதோடு, அந்த இடத்திலேயே பாலியல் சீண்டல் செய்தவரை தட்டிக் கேட்கிறார்கள்.

குறிப்பாக கேரளாவில் இது போன்ற பல வீடியோக்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியிருக்கிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட தன் அருகில் உட்கார்ந்திருக்கும் சிறுமியிடம் ஒரு வயதான ஒருவர் பாலியல் சீண்டல் செய்ததை ஒரு பெண் துணிச்சலாக வீடியோவாக வெளியிட்டுருந்தார். மேலும், அவரின் கன்னத்திலும் அறைந்தார்.

அதேபோல், கேரள மாநிலம் கோழிக்கட்டில் பேருந்தில் பயணித்த ஒரு பெண்ணிடம் 42 வயதுடைய நபர் ஒருவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டார். அதை வீடியோவாக பதிவு செய்த அந்த பெண் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தார். அது லட்சக்கணக்கான பார்வையர்களிடம் சென்றடைந்தது. இதையடுத்து அந்த நபரை கடுமையாக பலரும் விமர்சித்ததோடு போலீசார் அவர் கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தார்கள்.

இந்நிலையில் அந்த நபர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். காவல்துறையின் செய்தி படி தீபக் என்கிற அந்த நபர் வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது உள் அறையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். போலீசார் இது பற்றி வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.




‘பராசக்தி’ படத்தில் வரும் செழியன் கேரக்டர் நான் தான்: சீமான் பேட்டி..!

‘பராசக்தி’ படத்தில் வரும் செழியன் கேரக்டர் நான் தான்: சீமான் பேட்டி..!நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மீண்டும் உருவான 'பராசக்தி' திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உணர்ச்சிகரமான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். "பராசக்தி படத்தில் வரும் செழியன் கதாபாத்திரம் நான்தான்" என்று அவர் கூறியிருப்பது அரசியல் மற்றும் திரைத்துறையினரிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொங்கலுக்கு போனவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க.. சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி..!

பொங்கலுக்கு போனவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க.. சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி..!செங்கல்பட்டு அடுத்த மகேந்திரா சிட்டி பகுதியில் இன்று காலை முதல் சுமார் 4 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்பதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

அம்பானி மாசம் எவ்ளோ கரண்ட் பில் கட்றாரு தெரியுமா?!.. ஷாக் ஆயிடுவீங்க!...

அம்பானி மாசம் எவ்ளோ கரண்ட் பில் கட்றாரு தெரியுமா?!.. ஷாக் ஆயிடுவீங்க!...உலக பணக்காரர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் முகேஷ் அம்பானி.

இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு ஜனநாயகன் பத்தி பேசுவீங்க!.. கொந்தளித்த வானதி சீனிவாசன்!...

இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு ஜனநாயகன் பத்தி பேசுவீங்க!.. கொந்தளித்த வானதி சீனிவாசன்!...கடந்த பல நாட்களாகவே ஜனநாயகன் படம் சென்சாரில் சிக்கியது தொடர்பாக தொடர்ந்து பலரும் விவாதித்து வருகிறார்கள்.

விஜய் ஒரு தொடை நடுங்கி!.. போட்டு பொளந்த ஜேம்ஸ் வசந்தன்...

விஜய் ஒரு தொடை நடுங்கி!.. போட்டு பொளந்த ஜேம்ஸ் வசந்தன்...விஜய் பொதுவாகவே அமைதியான சுபாவம் கொண்டவர். அதிகம் பேச மாட்டார்.. தனிமை விரும்பி..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com