திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (11:10 IST)

நான் உயிரோட இருக்கணும்!. அதனால் மோடியை ஆதரிக்கிறேன்!.. டாப்சி ராக்ஸ்!...

topsy
வெற்றிமாறன் இயக்கிய ஆடுகளம் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் டாப்ஸி. அதன்பின் பல தமிழ் படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். ஒருகட்டத்தில் தெலுங்கு, ஹிந்தி மொழி படங்களில் நடிக்க சென்றார். அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஆஷி வருகிற 20ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. இந்நிலையில்தான், அந்த படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் அவரிடம் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு மிகவும் நக்கலாக பதில் சொல்லியிருக்கிறார்..

அதாவது ‘நரேந்திர மோடி, ராகுல் காந்தி ஆகிய இருவரில் உங்களுக்கு பிடித்த அரசியல் யார்?’ என்ற கேள்விக்கு ‘நான் இனியும் இந்த நாட்டில் வாழ வேண்டும்.. அதனால் எனது பதில் மோடி’ என்று சொன்னார். டாப்ஸி.  இந்த பதில் இந்திய அளவில் கவனம் பெற்றிருக்கிறது. பிரதமர் மோடி இருந்தால்தான் நிம்மதியாக வாழ முடியும் என டாப்ஸி சொல்லியிருக்கிறார் என பாஜகவினர் புரிந்து கொண்டார்கள்..

மற்றவர்கள் ‘மோடியை எதிர்த்து பேசினால் சும்மா விட மாட்டார்கள். பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதைத்தான் டாப்ஸி இப்படி நக்கலடித்திருக்கிறார் என சொல்கிறார்கள். கொரோனா காலத்தில் பிரதமர் மோடி அனைவரையும் ‘வீட்டில் விளக்குகளை அனைத்தும் மொட்டை மாடியில் வந்து மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுங்கள், சத்தங்களை எழுப்பி கொரோனாவை விரட்டுங்கள்’ என சொல்லியிருந்தார். அதை பலரும் செய்தார்கள். அப்போதே ‘போ.. போ.. நம் அனைவருக்கும் புதிய வேலை வந்துவிட்டது போ.. போ’ என் டிவிட்டரில் டாப்ஸி நக்கலாக பதிவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்று ஒரே நாளில் 15,000 ரூபாய் குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கமும் குறைவு..!

இன்று ஒரே நாளில் 15,000 ரூபாய் குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கமும் குறைவு..!சென்னை சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை தந்துள்ளளது.

திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா? என எப்படி கேட்கலாம்: சசிகாந்த் எம்பி ஆவேசம்..!

திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா? என எப்படி கேட்கலாம்: சசிகாந்த் எம்பி ஆவேசம்..!காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக் தாகூர் "உரிய மரியாதை அளிக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்" எனக் கூறியிருந்தது அரசியல் களத்தில் விவாதத்தை கிளப்பியது. இது குறித்து செய்தியாளர் ஒருவர், "திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா?" என்று கேட்ட கேள்விக்கு, எம்பி சசிகாந்த் செந்தில் மிகுந்த ஆவேசத்துடன் பதிலளித்துள்ளார். இத்தகைய கேள்வியை எழுப்புவதே தவறு என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஒரு கட்சியின் வலிமையை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் மக்களிடமே உள்ளது என்றார்.

இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் கொடுப்பது திடீர் நிறுத்தம்.. சென்னை மாநகர போக்குவரத்து முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் கொடுப்பது திடீர் நிறுத்தம்.. சென்னை மாநகர போக்குவரத்து முடிவுக்கு என்ன காரணம்?சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு பயணச்சீட்டு இயந்திரங்களில் திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக, தற்காலிகமாக அச்சிடப்பட்ட காகித டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறினால், பேருந்துகளில் இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் வழங்கும் முறை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் உள்பட எந்த கட்சியும் வேண்டாம்.. கூட்டணி கதவை அடைத்துவிட்டாரா விஜய்?

காங்கிரஸ் உள்பட எந்த கட்சியும் வேண்டாம்.. கூட்டணி கதவை அடைத்துவிட்டாரா விஜய்?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் உட்பட எந்தவொரு கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்க போவதில்லை என்ற அதிரடி முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது.

17 கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து.. நிலைகுலைய செய்த கார் பந்தயம்..!

17 கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து.. நிலைகுலைய செய்த கார் பந்தயம்..!ஃபிளோரிடாவின் டேடோனா சர்வதேச கார் பந்தயத்தின் போது, எதிர்பாராத விதமாக அடுத்தடுத்து 17 கார்கள் மோதி பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com