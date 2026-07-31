பாஜகவில் சேருமாறு என்னை மிரட்டுகிறார்கள்!.. CJP அபீஜித் தீப்கே புகார்..
சில நாட்களுக்கு முன்பு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சூர்யகாந்த் ‘இப்போது இளைஞர்கள் கரப்பான் பூச்சிகள் போல இருக்கிறார்கள்’ எனக் கூறினார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக அபிஜித் தீப்கே என்பவர் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் என்கிற அரசியல் இயக்கத்தை துவங்கினார்.
டிவிட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூகவலைத்தளங்களில் அவர் கணக்கை துவங்கியதும் பல லட்சம் இளைஞர்கள் இந்த கணக்கை பின்தொடர்ந்தனர். இதில் அதிர்ச்சியடைந்த ஆளும் பாஜக அரசு அந்த சமூகவலைத்தள பக்கங்களை முடக்கியது. ஆனாலும் இந்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா தளம் ஒரு பெரிய இயக்கமாக உருவெடுத்தது.
சில நாட்களுக்கு முன்பு நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் எனக் கூறி கரப்பான் பூச்சி ஜனதாதள கட்சியும், மாணவர்களும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தினர்.
இதன் விளைவாக ஒன்றிய அரசு பணிந்து தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில்தான் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அபிஜித் தீப்கே ‘நான் டெல்லியில் போராடிய போது பாஜகவில் இணையுமாறு எனக்கு அழைப்பு வந்தது.. அதற்கு மறுத்ததால் என்னையும் என் பெற்றோரையும் சிலர் மிரட்டினார்கள்.. 30 வயது இளைஞனான எனக்கு எத்தனை மிரட்டல் கொடுப்பீர்கள்? எவ்வளவு சலுகை கொடுத்தாலும் நான் பாஜகவில் சேர மாட்டேன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் எனக் கூறி கரப்பான் பூச்சி ஜனதாதள கட்சியும், மாணவர்களும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தினர்.
இதன் விளைவாக ஒன்றிய அரசு பணிந்து தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில்தான் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அபிஜித் தீப்கே ‘நான் டெல்லியில் போராடிய போது பாஜகவில் இணையுமாறு எனக்கு அழைப்பு வந்தது.. அதற்கு மறுத்ததால் என்னையும் என் பெற்றோரையும் சிலர் மிரட்டினார்கள்.. 30 வயது இளைஞனான எனக்கு எத்தனை மிரட்டல் கொடுப்பீர்கள்? எவ்வளவு சலுகை கொடுத்தாலும் நான் பாஜகவில் சேர மாட்டேன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.