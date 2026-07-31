அமித்ஷாவும் பதவி விலக வேண்டும்.. கரப்பான்பூச்சி கட்சி தலைவர் திடீர் கோரிக்கை...!
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதை தொடர்ந்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி விடுத்துள்ள அதிரடி கோரிக்கை அரசியல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தில்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் தாக்கம் இன்னும் அடங்காத நிலையில், இந்த புதிய அரசியல் திருப்பம் தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக கேள்வி எழுப்பும் உரிமைகள் முடக்கப்படுவதாகவும், சிவசேனா மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளை உடைப்பதற்காக அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ போன்ற மத்திய விசாரணை அமைப்புகளைப் பாஜக அரசு தவறாக பயன்படுத்துவதாகவும் அக்கட்சி கடுமையாக குற்றம்சாட்டியுள்ளது. மேலும், தில்லியில் மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட அடாவடித்தனங்களுக்கு நேரடி உத்தரவிட்டவர் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாதான் என்றும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
முன்னதாக ராகுல் காந்தி எழுப்பிய கோரிக்கையைத் தங்களது கட்சி முழுமையாக ஆதரிப்பதாகக் கூறியுள்ள கரப்பான் பூச்சி ஜனதா பார்ட்டி, ஜனநாயகத்தைக் காப்பாற்ற அமித்ஷா தன் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது. மத்திய அரசுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் சிறு கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து அழுத்தம் கொடுத்து வரும் இந்த சூழல், தேசிய அரசியலில் மேலும் பல புதிய விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
Edited by Siva