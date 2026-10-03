பழைய கதையும்… பழைய திரைக்கதையும் – சிக்மா படத்தை விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறன்
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் அக்டோபர் 2-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. சந்தீப் கிஷன், ஃபரியா அப்துல்லா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படத்தை லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ளது. தமன் இசையமைத்துள்ளார்.
ஜேசன் சஞ்சயின் முதல் படம் என்பதாலும், விஜய்யின் மகன் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார் என்பதாலும் படம் வெளியாவதற்கு முன்பே ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியிருந்தது. வெளியான பிறகு படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகின்றன. சில விமர்சனங்கள் படத்தின் காட்சியமைப்பு மற்றும் சந்தீப் கிஷனின் நடிப்பை பாராட்டியுள்ள நிலையில், திரைக்கதை மற்றும் கதையின் புதுமை இல்லை என்றே பலரும் கூறுகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பிரபல திரைப்பட விமர்சகர் ப்ளூ சட்டை மாறன் , தனது யூடியூப் விமர்சனத்தில் சிக்மா திரைப்படம் குறித்து கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது விமர்சனத்தில் படத்தின் கதையின் நூலகத்தை நடத்தி வரும் சந்தீப் கிஷனின் கதாபாத்திரம் உள்ளது. குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய அந்த நூலகத்தின் மீது பெரிய அளவில் கடன் இருப்பதால், அதை எப்படியாவது சமாளிக்க வேண்டும் என்ற நெருக்கடியில் அவர் இருக்கிறார். இந்த சூழ்நிலையில்தான் கேசினோ மற்றும் குற்றப் பின்னணி கொண்ட கதாபாத்திரங்கள் தொடர்பான சம்பவங்கள் கதைக்குள் வருகின்றன. அதன் பின்னர் பணம், ரகசியம், சாவி உள்ளிட்ட விஷயங்களைச் சுற்றி சுர்றி கதை நகருகிறது.
கதையிலும் திரைக்கதையிலும் புதுமை போதுமான அளவில் இல்லை . வெளிநாட்டில் திரைப்படம் தொடர்பான படிப்பை முடித்துவிட்டு வந்த இயக்குநர் என்பதால், ஜேசன் சஞ்சயின் முதல் படத்தில் வித்தியாசமான அணுகுமுறை இருக்கும் என எதிர்பார்த்ததாகவும், ஆனால் படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் கதை மற்றும் திரைக்கதை மிகவும் பழக்கமான பாணியில் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பொதுவாக ஒரு திரைப்படத்தில் பழைய கதைக்கு புதிய திரைக்கதை அமைப்பது அல்லது புதிய கதைக்கு பழைய திரைக்கதை பாணியைப் பயன்படுத்துவது போன்ற முயற்சிகள் இடம்பெறும். ஆனால் சிக்மாவில் கதையும் புதிதாக இல்லை; திரைக்கதையும் புதுமையான அனுபவத்தை வழங்கவில்லை. அடிப்படையிலேயே தவறான கதையைத் தேர்வு செய்துவிட்டால், சரியான இலக்கை அடைவது கடினம் என்று ப்ளூ சட்டை மாறன் தனது விமர்சனத்தை முடித்துள்ளார்