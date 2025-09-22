திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (16:31 IST)

ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை.. ரூ.83,000ஐ தாண்டி புதிய உச்சம்..!

ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை.. ரூ.83,000ஐ தாண்டி புதிய உச்சம்..!
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை ஒரே நாளில் இருமுறை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று காலை நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.10,360 ஆகவும், ஒரு சவரன் ரூ.82,880 ஆகவும் இருந்தது. 
 
ஆனால், சற்று நேரத்திற்குப் பிறகு, தங்கத்தின் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது. தற்போதைய நிலவரப்படி, ஒரு சவரன் ரூ.83,440 ஆகவும், ஒரு கிராம் ரூ.10,430 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது. இதன்மூலம், இன்று ஒரே நாளில் மட்டும் தங்கத்தின் விலை ரூ.1,080 உயர்ந்துள்ளது. 
 
இந்த விலை உயர்வு, தங்கம் வாங்குவோருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெள்ளியின் விலை இன்றைய காலை விலையிலேயே தொடர்கிறது. ஒரு கிராம் ரூ.148 ஆகவும், ஒரு கிலோ ரூ.148,000 ஆகவும் உள்ளது. தங்கத்தின் இந்த தொடர் விலை உயர்வு, சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்களின் விளைவாக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
 
இன்று ஒரே நாளில் காலையில் ரூ.540, மதியத்தில் ரூ.540 என மொத்தம் 1080 தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது நகை பிரியர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை.. ரூ.83,000ஐ தாண்டி புதிய உச்சம்..!

ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை.. ரூ.83,000ஐ தாண்டி புதிய உச்சம்..!சென்னையில் தங்கத்தின் விலை ஒரே நாளில் இருமுறை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று காலை நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.10,360 ஆகவும், ஒரு சவரன் ரூ.82,880 ஆகவும் இருந்தது.

விமானத்தில் நடுவானில் விமானி அறை கதவை திறக்க முயன்ற பயணி.. பெங்களூரில் பரபரப்பு..!

விமானத்தில் நடுவானில் விமானி அறை கதவை திறக்க முயன்ற பயணி.. பெங்களூரில் பரபரப்பு..!பெங்களூருவில் இருந்து வாரணாசிக்கு சென்ற ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானத்தில், பயணி ஒருவர் நடுவானில் விமானியின் அறை கதவை திறக்க முயன்றதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது.

பட்டப்பகலில் ஓட ஓட வெட்டி இளைஞர் படுகொலை.. திருச்செந்தூரில் பயங்கரம்.. காதல் விவகாரமா?

பட்டப்பகலில் ஓட ஓட வெட்டி இளைஞர் படுகொலை.. திருச்செந்தூரில் பயங்கரம்.. காதல் விவகாரமா?தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே 30 வயது இளைஞர் மணிகண்டன், இன்று பட்டப்பகலில் வெட்டி கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று காலை உருவாகியது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!

இன்று காலை உருவாகியது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!இன்று அதாவது செப்டம்பர் 22 அன்று தமிழகத்தின் 11 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சுணங்கி கிடந்த திருப்பூரில் குவியத் தொடங்கிய ஆர்டர்கள்! எங்கிருந்து தெரியுமா?

சுணங்கி கிடந்த திருப்பூரில் குவியத் தொடங்கிய ஆர்டர்கள்! எங்கிருந்து தெரியுமா?அமெரிக்க வரியால் ஆடை ஏற்றுமதி நகரமாக விளங்கிய திருப்பூர் வெறிச்சோடியிருந்த நிலையில் தற்போது குவியத் தொடங்கியுள்ள புதிய ஆர்டர்களால் பரபரப்பாக காணப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com