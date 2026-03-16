திங்கள், 16 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (12:52 IST)

இன்னும் கூட வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கலாம்.. கடைசி தேதியை அறிவித்த தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி..

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பது குறித்து மாநிலத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் மிக முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 5.69 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் விடுபட்டவர்கள் அல்லது புதிதாக வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற விரும்புபவர்கள், வரும் மார்ச் 26-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கவும், திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவும் 26-ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக பொதுமக்கள் ஆன்லைன் வழியாகவோ அல்லது அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள தேர்தல் அலுவலகங்கள் மூலமாகவோ தங்களது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம். 
 
தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனும் தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுவதற்கு ஏதுவாக இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், கடைசி நேர நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு, வாக்காளர்கள் விரைந்து விண்ணப்பிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
 
18 வயது பூர்த்தியடைந்த புதிய வாக்காளர்கள் இந்த வாய்ப்பை தவறாமல் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

