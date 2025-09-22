திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (14:22 IST)

ஆவின் நெய் விலை குறைப்பு.. ஆனால் பால் விலை அதிகரிப்பு? - ஜிஎஸ்டி குறைத்தும் பயன் இல்லையா?

ஆவின் நெய் விலை குறைப்பு.. ஆனால் பால் விலை அதிகரிப்பு? - ஜிஎஸ்டி குறைத்தும் பயன் இல்லையா?

இன்று முதல் ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்பட்ட நிலையில் ஆவின் பால் விலை குறைப்பு குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகாதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

சமீபத்தில் மத்திய நிதியமைச்சகம் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் செய்து பல்வேறு அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியை 5 சதவீதம் அல்லது முழுவதுமாக வரி விலக்கு அளித்துள்ளது. இந்நிலையில் தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான ஆவினில் பால் விலை குறையும் என பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

 

இதுகுறித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள ஆவின், ஒரு லிட்டர் நெய்யின் விலை ரூ.690 ல் இருந்து ரூ.650 ஆகவும், 500 கிராம் பனீர் ரூ300 ல் இருந்து ரூ.275 ஆகவும், கால் கிலோ பனீர் ரூ.120 ல் இருந்து ரூ.110 ஆகவும் குறைக்கப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது. நெய், பனீர் தவிர்த்து பால் விலை குறைப்பு பற்றிய எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகாதது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

இதுகுறித்து கடும் கண்டனங்களை அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் தெரிவித்து வருகின்றன. பிரதமர் நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையில் வரியை குறைத்தால், அதை பயன்படுத்தி திமுக அரசு விலையை ஏற்றிக் கொண்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டத் தொடங்கியுள்ளனர். 

 

இந்நிலையில் ஆவின் பால் விலை குறைப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகுமா என்று பொதுமக்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

ஆவின் நெய் விலை குறைப்பு.. ஆனால் பால் விலை அதிகரிப்பு? - ஜிஎஸ்டி குறைத்தும் பயன் இல்லையா?

ஆவின் நெய் விலை குறைப்பு.. ஆனால் பால் விலை அதிகரிப்பு? - ஜிஎஸ்டி குறைத்தும் பயன் இல்லையா?இன்று முதல் ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்பட்ட நிலையில் ஆவின் பால் விலை குறைப்பு குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகாதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று உங்கள் காரில் திருடினோம், நாளை வீட்டுக்கே வந்து அடித்து உதைப்போம்: மிரட்டல் விடுத்த கொள்ளையர்கள்..!

இன்று உங்கள் காரில் திருடினோம், நாளை வீட்டுக்கே வந்து அடித்து உதைப்போம்: மிரட்டல் விடுத்த கொள்ளையர்கள்..!சண்டிகரில் விஷால் என்பவரின் கார் கண்ணாடியை உடைத்து, ரூ.85,000 ரொக்கம் மற்றும் தங்க நகைகளை திருடிச் சென்ற கொள்ளையர்கள், இன்று காரின் கண்ணாடியை மட்டுமே உடைத்துள்ளோம். நாளை உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் அடித்து, வீட்டையும் உடைப்போம்" என்று மிரட்டிவிட்டு சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது,.

விஜய் சுற்றுப்பயணத்தில் மாற்றம்.. முப்பெரும் விழா நடந்த கரூர் தான் இந்த வார சனிக்கிழமை..!

விஜய் சுற்றுப்பயணத்தில் மாற்றம்.. முப்பெரும் விழா நடந்த கரூர் தான் இந்த வார சனிக்கிழமை..!தமிழக வெற்றி கழகம்' கட்சித் தலைவர் விஜய்யின் இந்த வார அரசியல் சுற்றுப்பயண திட்டத்தில் திடீர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய்க்கு பின்னால் பாஜக இருக்கிறது, அதனால்தான் அகந்தையுடன் பேசுகிறார்: அப்பாவு

விஜய்க்கு பின்னால் பாஜக இருக்கிறது, அதனால்தான் அகந்தையுடன் பேசுகிறார்: அப்பாவுதமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தி.மு.க. மற்றும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் குறித்து பேசுவதில் ஆணவம் தெரிகிறது என்றும், அவருக்கு பின்னால் பா.ஜ.க. இருப்பதாக கருதுவதாகவும் பேரவை தலைவர் மு. அப்பாவு குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

பாலஸ்தீனம் என்ற நாடே இருக்காது: இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவின் கண்டனம்

பாலஸ்தீனம் என்ற நாடே இருக்காது: இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவின் கண்டனம்இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, "பாலஸ்தீனம் என்ற ஒரு நாடு உருவாகாது" என்று பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com