  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
  4. Sam Altman Says World Should Accept Some Risks for Benefits of AI
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (14:17 IST)

ஏஐ தரும் தீமைகளையும் ஆபத்துகளையும்" உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும்: சாம் ஆல்ட்மேன்

சாம் ஆல்ட்மேன் கருத்து
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (14:17 IST)
google-news
செயற்கை நுண்ணறிவு  தொழில்நுட்பத்தின் நன்மைகளை பெற வேண்டுமானால், அதனால் ஏற்படும் சில "தீமைகளையும் ஆபத்துகளையும்" உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று ஓபன்ஏஐ நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சாம் ஆல்ட்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
சமீபத்தில் அளித்துள்ள பேட்டியில், ஆந்த்ரோபிக்  நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாகி டேரியோ அமோடே என்பவரின் தீவிர AI கட்டுப்பாட்டுக் கருத்துக்களிலிருந்து மாறுபட்டுத் தனது கருத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார். AI தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி தடையின்றித் தொடர வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கும் ஆல்ட்மேன், ஒரே ஒரு ஆராய்ச்சி மையம் மட்டுமே AI-ஐக் கட்டுப்படுத்துவது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத ஒன்று எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
சைபர் தாக்குதல்கள், மோசடிகள், தவறான பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றை முற்றிலும் தடுப்பதாகக் கூறிக்கொண்டு தொழில்நுட்பத்தை முடக்குவது சாத்தியமில்லை என்றும், மனிதர்கள் இந்தத் தொழில்நுட்பம் மூலம் செய்யும் நன்மைகள் தீமைகளை விடப் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
 
அதே நேரத்தில், AI தொழில் நிறுவனங்கள் ஆபத்துகளைப் பற்றிப் பொய் சொல்கின்றன என்றும், மனிதகுலத்தின் அழிவுக்கே இது வழிவகுக்கும் என்றும் ஆந்த்ரோபிக் சிஇஓ டேரியோ அமோடே எச்சரித்திருந்தார். தொழில்நுட்ப முன்னணி நிறுவனங்களின் தலைவர்களுக்கிடையே நிலவும் இந்த மாறுபட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் மோதல்கள் உலகளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
லட்சதீவுகளில் பிட்ரா தீவில் கடற்படை தளம்!.. சீனாவுக்கு செக் வைத்த இந்தியா!...

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (SIR) மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.