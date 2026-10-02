சியாமி ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய மாடல் திடீர் விலை உயர்வு.. இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.5000 உயர்வா?
சியாமி 17T ஸ்மார்ட்போனின் விலையை இந்தியாவில் மேலும் ரூ. 5,000 உயர்த்தி சியாமி நிறுவனம் அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. இதன் மூலம், அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விலையை விட தற்போது மொத்தம் ரூ. 10,000 வரை விலை உயர்ந்துள்ளது.
12GB RAM + 256GB சேமிப்புத்திறன் கொண்ட மாடல் ரூ. 64,999-லிருந்து ரூ. 69,999 ஆகவும், 12GB RAM + 512GB மாடல் ரூ. 69,999-லிருந்து ரூ. 74,999 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் மாத அறிமுகத்திற்குப் பிறகு இது இரண்டாவது முறை செய்யப்படும் விலை உயர்வாகும்.
இப்போன் 6.59-இன்ச் 1.5K AMOLED திரை, மீடியாட்க் டைமன்சிட்டி 8500-அல்ட்ரா பிராசஸர் மற்றும் கொர்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7i பாதுகாப்புடன் வருகிறது. கேமராவைப் பொறுத்தவரை, லைகா கூட்டில் 50MP முதன்மை கேமரா, 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. முன்புறம் 32MP செஃல்பி கேமரா உள்ளது.
மேலும், 67W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் 6,500mAh சிலிகான்-கார்பன் பேட்டரி மற்றும் 22.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆதரவும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. பிளாக், புளூ மற்றும் வயலட் ஆகிய மூன்று நிறங்களில் கிடைக்கும் இப்போனின் புதிய விலை பட்டியல் அமேசான் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ தளங்களில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.