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  4. Xiaomi 17T Gets Another Price Hike in India: Now Costs Rs 10,000 More Than Launch Price
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 2 October 2026 (15:44 IST)

சியாமி ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய மாடல் திடீர் விலை உயர்வு.. இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.5000 உயர்வா?

சியாமி 17T
Written By: SIVA
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (15:44 IST)
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சியாமி 17T ஸ்மார்ட்போனின் விலையை இந்தியாவில் மேலும் ரூ. 5,000 உயர்த்தி சியாமி நிறுவனம் அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. இதன் மூலம், அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விலையை விட தற்போது மொத்தம் ரூ. 10,000 வரை விலை உயர்ந்துள்ளது.
 
12GB RAM + 256GB சேமிப்புத்திறன் கொண்ட மாடல் ரூ. 64,999-லிருந்து ரூ. 69,999 ஆகவும், 12GB RAM + 512GB மாடல் ரூ. 69,999-லிருந்து ரூ. 74,999 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் மாத அறிமுகத்திற்குப் பிறகு இது இரண்டாவது முறை செய்யப்படும் விலை உயர்வாகும்.
 
இப்போன் 6.59-இன்ச் 1.5K AMOLED திரை, மீடியாட்க் டைமன்சிட்டி 8500-அல்ட்ரா பிராசஸர் மற்றும் கொர்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7i பாதுகாப்புடன் வருகிறது. கேமராவைப் பொறுத்தவரை, லைகா கூட்டில் 50MP முதன்மை கேமரா, 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. முன்புறம் 32MP செஃல்பி கேமரா உள்ளது.
 
மேலும், 67W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் 6,500mAh சிலிகான்-கார்பன் பேட்டரி மற்றும் 22.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆதரவும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. பிளாக், புளூ மற்றும் வயலட் ஆகிய மூன்று நிறங்களில் கிடைக்கும் இப்போனின் புதிய விலை பட்டியல் அமேசான் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ தளங்களில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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