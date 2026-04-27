திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
Written By Webdunia
அறிமுகமாகிவிட்டது Infinix GT 50 Pro.. கேமிங் பிரியர்களுக்கான புதிய அதிரடி ஸ்மார்ட்போன்

Infinix நிறுவனம் தனது புதிய கேமிங் ஸ்மார்ட்போனான Infinix GT 50 Pro-வை சர்வதேச சந்தையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஆண்டின் GT 30 Pro மாடலின் தொடர்ச்சியாக வெளிவந்துள்ள இந்த போன், அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் MediaTek Dimensity 8400 Ultimate சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 12GB RAM மற்றும் 512GB வரை சேமிப்பு வசதி கொண்ட இந்த போன், கேமிங் அனுபவத்தை மேம்படுத்த HydroFlow Liquid Cooling தொழில்நுட்பத்தை கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் நீண்ட நேரம் கேம் விளையாடும்போது போன் சூடாவதை தடுக்க முடியும். மேலும், இதில் 10 அழுத்த நிலைகளை கொண்ட பிரத்யேக Shoulder Triggers வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 
திரையைப் பொறுத்தவரை, 6.78 இன்ச் AMOLED LTPS டிஸ்ப்ளே, 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 4500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை இது கொண்டுள்ளது. கேமரா துறையில், 50MP மெயின் சென்சார் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் பின்புறத்திலும், 13MP செல்பி கேமரா முன்புறத்திலும் உள்ளன.
 
6,500mAh மிகப்பெரிய பேட்டரி திறன் கொண்ட இந்த போன், 45W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 30W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. இதன் ஆரம்ப விலை இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 35,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கேமிங் மற்றும் வேகம் இரண்டையும் எதிர்பார்க்கும் இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும்.
 
Edited by Siva

ஆதார் அட்டை வெறும் Address Proff மட்டுமே.. வேறு எதற்கும் உதவாது..!இன்று வங்கிப் பரிவர்த்தனை முதல் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு வரை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது ஆதார் அட்டை. ஆனால், இந்த அடையாள அட்டை குறித்து பொதுமக்களிடையே பல தவறான புரிதல்கள் நிலவி வருகின்றன.

அக்டோபரில் வெளியாக இருக்கும் OnePlus 16 ஸ்மார்ட்போன்.. 240Hz ஸ்க்ரீன்.. 2K ரெசொலூஷன்.. LIPO பேக்கேஜிங்..!ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் அதிவேக செயல்பாட்டிற்கு பெயர் பெற்ற ஒன்பிளஸ் நிறுவனம், தனது அடுத்த படைப்பான OnePlus 16 மூலம் திரை காட்சிகளில் புதிய உச்சத்தை தொட தயாராகி வருகிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போன்: டைட்டானியம் Frame.. 200MP கேமரா.. Snapdragon 8 Gen 4 சிப்செட்..!சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய முதன்மை தயாரிப்பான Samsung Galaxy S25 Ultra மூலம் ஸ்மார்ட்போன் உலகில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. பிரீமியம் ரக டைட்டானியம் Frame உடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த போன், பார்ப்பதற்கு மிக நேர்த்தியாகவும், பயன்படுத்துவதற்கு வலிமையாகவும் உள்ளது.

10 வருசம் பக்கா பிளான்!.. வட கொரியாவிலிருந்து தப்பித்த குடும்பம்!.. தென் கொரியாவில் தஞ்சம்..வடகொரியா மிகவும் கட்டுப்பாடு கொண்ட ஒரு நாடு. அங்கு எல்லாமே ராணுவ விதிமுறைகள்தான். பல வருடங்களாகவே அங்கு நடப்பது வாரிசு அரசுதான்.

டெல்லியில் விமானம் ரன்வேயில் கிளம்பியபோது திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்து.. 232 பயணிகள் நிலை என்ன?டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், சுவிட்சர்லாந்தின் சூரிச் நகருக்கு புறப்பட தயாராக இருந்த சுவிஸ் ஏர்லைன்ஸின் விமானம், ஓடுபாதையில் திடீர் விபத்துக்குள்ளானது. இன்று அதிகாலை நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தில், அவசரகால வெளியேற்றத்தின் போது ஆறு பயணிகள் காயமடைந்தனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com