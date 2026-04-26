ஞாயிறு, 26 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 26 ஏப்ரல் 2026 (10:16 IST)

ஐபோன் 18 அறிமுகமாவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்.. எல்லோரின் கண்ணும் ஐபோன் 20ல் தான் உள்ளது..!

ஐபோன் 18 அறிமுகமாவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்.. எல்லோரின் கண்ணும் ஐபோன் 20ல் தான் உள்ளது..!
ஆப்பிள் நிறுவனம் விரைவில் ஐபோன் 18 தொடரை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வரும் நிலையில், தொழில்நுட்ப உலகின் கவனம் தற்போது 2027-இல் வெளியாகவிருக்கும் ஐபோன் 20  மீது திரும்பியுள்ளது. ஐபோன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் 20-வது ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில், ஆப்பிள் நிறுவனம் ஒரு மாபெரும் வடிவமைப்பு மாற்றத்தை திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.
 
இதன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமாக, சாம்சங் நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாக்கப்படும் Micro-curved OLED டிஸ்ப்ளே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தற்போதைய திரைகளை விட அதிக பிரகாசமாகவும், மெல்லியதாகவும் இருக்கும். 
 
ஆப்பிளின் முன்னாள் வடிவமைப்பாளர் ஜானி ஐவ் கனவு கண்டது போல, ஒரு முழுமையான Single slab of glass போன்ற தோற்றத்தை இந்த ஐபோன் கொண்டிருக்கும். அதாவது, திரையை சுற்றி விளிம்புகளே இல்லாத ஒரு மாயாஜால அனுபவத்தை இது வழங்கும்.
 
மேலும், இதில் Under-display Face ID மற்றும் திரைக்கு அடியில் மறைந்திருக்கும் முன்பக்க கேமரா போன்ற வசதிகளை கொண்டுவர ஆப்பிள் தீவிரமாக சோதித்து வருகிறது. 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் வெளியாகவிருக்கும் இந்த ஐபோன் 20, வெறும் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாக இல்லாமல், ஒரு புதிய தொழில்நுட்பப் புரட்சியாகவே இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

காலை 6 மணிக்குக் கண் விழித்தவுடன் கைபேசியை சோதிக்கும் பழக்கம் இன்று பலருக்கும் ஒரு கட்டாய கடமையாகவே மாறிவிட்டது. "6 AM போன் ரூல்" என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஒரு சிறிய செயல், நம் மூளையின் செயல்பாட்டையும் அன்றைய தினத்தின் தன்மையையும் எவ்வாறு மாற்றியமைக்கிறது என்பதை வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்துள்ள ஒன்பிளஸ் நிறுவனம், மே 7-ஆம் தேதி தனது புதிய OnePlus Nord CE 6 ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இதனுடன் நோர்ட் CE 6 Lite பதிப்பும் வெளியாகிறது. நடுத்தர விலை பிரிவில் வெளியாகவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், பிரீமியம் அம்சங்களை கொண்டுள்ளதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இன்று Unlimited 5G திட்டங்களை மிகத்தீவிரமாக விளம்பரப்படுத்தி வருகின்றன. பெரிய கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்யவும், தடையின்றி கேமிங் விளையாடவும் இது வரப்பிரசாதமாக தோன்றினாலும், இதில் மறைந்துள்ள சில நிபந்தனைகளை பயனர்கள் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம்.

நாயை சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் கட்டிப்போட்ட உரிமையாளர்: ரூ.1,050 அபராதம் விதித்து நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்புஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத்தில் தனது வீட்டில் வளர்த்து வந்த நாயை சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் கட்டிப்போட்டு சித்திரவதை செய்த உரிமையாளருக்கு நீதிமன்றம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது. விலங்குகள் மீதான

நடிகர் விஜயின் அரசியல் வரவு கண்டிப்பாக தமிழக அரசியலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை மறுக்கமுடியாது.

