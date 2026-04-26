ஐபோன் 18 அறிமுகமாவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்.. எல்லோரின் கண்ணும் ஐபோன் 20ல் தான் உள்ளது..!
ஆப்பிள் நிறுவனம் விரைவில் ஐபோன் 18 தொடரை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வரும் நிலையில், தொழில்நுட்ப உலகின் கவனம் தற்போது 2027-இல் வெளியாகவிருக்கும் ஐபோன் 20 மீது திரும்பியுள்ளது. ஐபோன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் 20-வது ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில், ஆப்பிள் நிறுவனம் ஒரு மாபெரும் வடிவமைப்பு மாற்றத்தை திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.
இதன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமாக, சாம்சங் நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாக்கப்படும் Micro-curved OLED டிஸ்ப்ளே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தற்போதைய திரைகளை விட அதிக பிரகாசமாகவும், மெல்லியதாகவும் இருக்கும்.
ஆப்பிளின் முன்னாள் வடிவமைப்பாளர் ஜானி ஐவ் கனவு கண்டது போல, ஒரு முழுமையான Single slab of glass போன்ற தோற்றத்தை இந்த ஐபோன் கொண்டிருக்கும். அதாவது, திரையை சுற்றி விளிம்புகளே இல்லாத ஒரு மாயாஜால அனுபவத்தை இது வழங்கும்.
மேலும், இதில் Under-display Face ID மற்றும் திரைக்கு அடியில் மறைந்திருக்கும் முன்பக்க கேமரா போன்ற வசதிகளை கொண்டுவர ஆப்பிள் தீவிரமாக சோதித்து வருகிறது. 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் வெளியாகவிருக்கும் இந்த ஐபோன் 20, வெறும் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாக இல்லாமல், ஒரு புதிய தொழில்நுட்பப் புரட்சியாகவே இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.
