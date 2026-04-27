திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Webdunia
Last Updated : திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (09:28 IST)

UPI அறிமுகமாகி 10 ஆண்டுகள்.. இனி UPI மூலம் கடனும் வாங்கலாம்.. அடுத்த பாய்ச்சல்..!

இந்திய நிதித்துறையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய புரட்சி UPI ஆகும். 
 
ஆதார் அட்டை ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை வழங்கியது என்றால், UPI இந்திய பண பரிவர்த்தனைகளின் முதுகெலும்பாக மாறியுள்ளது. தற்போது 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், UPI தனது அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி நகர்கிறது.
 
இதன் முக்கிய இலக்கு, ஒரு பில்லியன் பயனர்களை சென்றடைவதும், சுமார் 500 மில்லியன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முறையான கடன் வசதிகளை உறுதி செய்வதும் ஆகும். 
 
இதுவரை வெறும் பண பரிமாற்றத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்ட UPI, இனி சிறிய அளவிலான கடன்களை பெறுவதற்கும் ஒரு பாலமாக அமையும். இதன் மூலம் வங்கிக்கடன் வசதி இல்லாத கடைக்கோடி மக்களும் நிதி சேவைகளை பெற முடியும்.
 
இருப்பினும், இந்த சேவையை வழங்கும் நிறுவனங்கள் குறைந்த வருவாய் ஈட்டுவது ஒரு சவாலாகவே உள்ளது. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் UPI மூலம் 30 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றுள்ளன. 
 
ரொக்க பண பயன்பாட்டை இது முற்றிலும் ஒழிக்கவில்லை என்றாலும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையில் இந்தியா உலக நாடுகளுக்கே முன்னோடியாக திகழ்கிறது. வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில், கடனுதவி மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் UPI இந்திய பொருளாதாரத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com