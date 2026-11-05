கூகுளின் புதிய வசதி ஜிமெயில் லைவ்.. . இனி குரல் வழியே இமெயில் எழுத முடியும்...
கூகுள் தனது வொர்க்ஸ்பேஸ் பயனர்களுக்கு புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு வசதிகள் மற்றும் குரல் அடிப்படையிலான அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் ஜிமெயில் லைவ் மற்றும் டாக்ஸ் லைவ் ஆகியவை மிக முக்கியமானவையாகும். இதன் மூலம் பயனர்கள் குரல் கட்டளைகள் வாயிலாகவே மின்னஞ்சல்களை நிர்வகிக்கவும், திட்ட அறிக்கைகள் மற்றும் ஆவணங்களை உருவாக்கவும் முடியும்.
மேலும், கூகுள் மீட் செயலியில் 63 மொழிகளில் நிகழ்நேர நேரடி மொழிபெயர்ப்புவசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் வெவ்வேறு மொழிகளைப் பேசும் நபர்கள் பங்கேற்கும் வீடியோ அழைப்புகளில், அவரவர் விருப்ப மொழியில் உடனுக்குடன் தலைப்புகளைப் பார்த்துப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
கூடுதலாக, கூகுள் டாக்ஸ் மற்றும் டிரைவ் செயலிகளில் மார்க்டவுன் ஆவணங்களை நேரடியாகத் திருத்தும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மைக்ரோசாஃப்ட் 365 தளத்திலிருந்து கூகுள் வொர்க்ஸ்பேஸுக்குத் தரவுகளை 5 மடங்கு வேகத்தில் மாற்றும் வசதி, கூகுள் ஷீட்ஸ் செயலியில் ஜெமினி AI மூலம் ஒரே நேரத்தில் 3,000 செல்களை செயலாக்கும் திறன் மற்றும் கூகுள் விட்ஸ் மூலம் 1080p தரத்தில் நீண்ட வீடியோக்களை உருவாக்கும் வசதியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.