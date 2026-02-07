சனி, 7 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (18:34 IST)

இனிமே எல்லாம் AI- தான்!.. ஐடி துறை காலி!.. அதிர்ச்சி கொடுக்கும் அரவிந்த்சாமி!...

aravindhswamy
கம்ப்யூட்டர் வந்தபோது எப்படி அது தொழில்நுட்பத்தின் புரட்சியாக பார்க்கப்பட்டதோ அப்படி தற்போதைய AI தொழில்நுட்ப புரட்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. மனிதன் செய்யும் பல விஷயங்களையும் சுலபமாக அதுவும் குறைவான நேரத்திலேயே AI செய்து விடுகிறது. உதாரணத்திற்கு 10 மனிதர்கள் சேர்ந்து ஐந்து மணி நேரத்தில் செய்யும் ஒரு வேலையை ஒரு AI 5 நிமிடங்களில் செய்து கொடுக்கிறது..

எனவே ஐடி துறையில் இனிமேல் எதிர்காலத்தில் எல்லாம் AI-தான். எனவே ஐடி துறையில் இருப்பவர்கள் AI கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் வேலையை இழப்பார்கள் என பல ஐடி துறை வல்லுநர்கள் தெரிவித்து வருகிறார்கள். எனவே இப்போது பல இளைஞர்களும் AI குறித்த படிப்பை படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், நடிகராக இருந்தாலும் சாப்ட்வேர் துறையில் தொழில் செய்து வரும் நடிகர் அரவிந்த்சாமி சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனம் தானாகவே கோடிங் செய்யும் AI டூலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் பல மணி நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும் கோடிங்கை எளிதாக செய்து முடிக்க முடியும்.

இது ஐடி துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என நம்புகிறேன். மென்பொருள் சேவைகள் முன்பு போல இல்லை. கோடிங்கை AI பொதுவானதாக மாற்றிவிட்டது. ஊழியர் எண்ணிக்கை மற்றும் ஆர்பிட்டேஜ் மாடல் விரைவில் உடைக்கப்படும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

எல்லாம் சின்ன பசங்க!. இது கூட தெரியல!.. தவெகவை நக்கலடித்த சீமான்...

எல்லாம் சின்ன பசங்க!. இது கூட தெரியல!.. தவெகவை நக்கலடித்த சீமான்...தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்து பல வருடங்களாகவே அதிமுக, திமுக என்று இரண்டு கட்சிகள்தான் பிரதானமாக இருக்கிறது.

நாயை கதற கதற பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 40 வயது நபர்.. கொடூர சம்பவம்..!

நாயை கதற கதற பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 40 வயது நபர்.. கொடூர சம்பவம்..!மும்பையின் காந்திவலி கிழக்கு பகுதியில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் நாய் ஒன்றை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

ஒரே வாரத்தில் சுமார் ரூ.1.50 லட்சம் குறைந்த வெள்ளி விலை.. இன்னும் குறையும் என எச்சரிக்கை..!

ஒரே வாரத்தில் சுமார் ரூ.1.50 லட்சம் குறைந்த வெள்ளி விலை.. இன்னும் குறையும் என எச்சரிக்கை..!இந்திய உள்நாட்டுச் சந்தையில் வெள்ளியின் விலை கடந்த சில நாட்களாக கடும் சரிவை சந்தித்து வருகிறது. ஜனவரி 29 அன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.4,20,048 என்ற வரலாற்று உச்சத்தை தொட்ட நிலையில், தற்போது பலத்த விற்பனை அழுத்தம் காரணமாக விலை மளமளவென குறைந்துள்ளது. இன்று சனிக்கிழமை காலை நிலவரப்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.2,85,000 ஆக உள்ளது.

ரூ.580 கோடிக்கு விற்கப்பட்ட .com டொமைன்.. அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?

ரூ.580 கோடிக்கு விற்கப்பட்ட .com டொமைன்.. அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக தளமான Crypto.com-ன் இணை நிறுவனர் கிரிஸ் மார்சலெக், AI.com என்ற டொமைன் பெயரை சுமார் ரூ.580 கோடி கொடுத்து வாங்கியுள்ளார். பொதுவெளியில் அறிவிக்கப்பட்ட டொமைன் விற்பனைகளிலேயே இதுதான் மிக அதிக விலையாகக் கருதப்படுகிறது. வேகமாக வளர்ந்து வரும் செயற்கை நுண்ணறிவு சந்தையில் தடம் பதிக்கும் நோக்கில் இந்த அதிரடி முதலீட்டை அவர் செய்துள்ளார்.

தூக்கில் தொங்குவது போல ரீல்ஸ்!.. உயிரை இழந்த 27 வயது பெண்!...

தூக்கில் தொங்குவது போல ரீல்ஸ்!.. உயிரை இழந்த 27 வயது பெண்!...இப்போது எல்லோரின் கையிலும் செல்போன் இருக்கிறது. அதேபோல் ரீல்ஸ் வீடியோக்களை பார்க்கும் ஆர்வம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

