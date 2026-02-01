ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (12:21 IST)

தமிழ்நாட்டுக்கு அள்ளி கொடுத்த மத்திய பட்ஜெட்.. தேர்தல் தான் காரணமா?

தமிழ்நாட்டுக்கு அள்ளி கொடுத்த மத்திய பட்ஜெட்.. தேர்தல் தான் காரணமா?
2026-ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் தாக்கல் செய்தபோது, உரையின் தொடக்கத்திலேயே தமிழகத்தை குறிப்பிட்டுப் பேசியது பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு, கல்வி மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்களை விரிவாகக் காண்போம்.
 
மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கான நிதிப்பகிர்வை 41% ஆக தொடர்ந்து நீட்டித்துள்ளது. தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு நிதிப்பகிர்வுக்காக ரூ.1.4 லட்சம் கோடி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
வரி செலுத்துவோருக்கு மகிழ்ச்சி தரும் விதமாக, குறைந்த அளவில் வரி செலுத்துவோருக்கான புதிய திட்டம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. மேலும், விபத்து காப்பீட்டு இழப்பீட்டு தொகைக்கு வருமான வரியில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டுச் சுற்றுலா செல்பவர்களுக்கான வரி பிடித்தம் 2% ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக இந்த பட்ஜெட்டில் அதிரடி அறிவிப்புகள் உள்ளன: நாடு முழுவதும் மாவட்டந்தோறும் மகளிர் விடுதிகள் கட்டப்படும்.
 
மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள் தங்களின் தயாரிப்புகளை விற்பனை செய்ய பிரத்யேக சந்தைகள் அமைக்கப்படும். தொழில் முனைவோராக விரும்பும் பெண்களுக்குச் சிறப்பு நிதி உதவிகள் வழங்கப்படும்.
 
தமிழகத்தின் கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த நிதியமைச்சர் பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்:
 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூரில் பிரம்மாண்டமான கலாச்சார மையம் அமைக்கப்படும். திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலுள்ள பழவேற்காடு ஏரியில் அதிநவீன பறவை கண்காணிப்பு மையம் உருவாக்கப்படும். பொதிகை மலையில் சூழலியல் மாறாத வகையில் புதிய மலையேற்றத் திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
 
சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க மற்றும் பயண நேரத்தைச் சுருக்க அதிவேக ரயில் தடம்  அமைக்கப்படும்.
 
 
Edited by Siva

ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு: மதுரை வழித்தடத்தில் 3 முக்கிய ரயில்கள் பாதை மாற்றம்!

ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு: மதுரை வழித்தடத்தில் 3 முக்கிய ரயில்கள் பாதை மாற்றம்!மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் நடைபெற உள்ள அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, அந்த வழியாக செல்லும் 3 முக்கிய விரைவு ரயில்கள் பிப்ரவரி மாதத்தில் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படும் எனத் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்க்கடவுள் முருகப் பெருமானை போற்றி வணங்கும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள்.. விஜய்யின் தைப்பூச நல்வாழ்த்துக்கள்..!

தமிழ்க்கடவுள் முருகப் பெருமானை போற்றி வணங்கும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள்.. விஜய்யின் தைப்பூச நல்வாழ்த்துக்கள்..!இன்று தைப்பூச விழாவையொட்டி தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று மத்திய பட்ஜெட் 2026: பங்குச்சந்தையில் ஏற்றமா? இறக்கமா?

இன்று மத்திய பட்ஜெட் 2026: பங்குச்சந்தையில் ஏற்றமா? இறக்கமா?2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறார். இந்த முக்கிய நிகழ்வையொட்டி, வழக்கமாக விடுமுறை நாளான இன்றும்(பிப்ரவரி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்திய பங்குச் சந்தைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

கேஸ் சிலிண்டர் விலை திடீர் உயர்வு: வணிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி, இல்லத்தரசிகளுக்கு நிம்மதி!

கேஸ் சிலிண்டர் விலை திடீர் உயர்வு: வணிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி, இல்லத்தரசிகளுக்கு நிம்மதி!ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியன்று சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாற்றி அமைப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று , கேஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

விஜய் அவர்களே, நீங்கள் வாங்கும் சம்பளம் White-ல் எவ்வளவு? பிளாக்கில் எவ்வளவு?" திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

விஜய் அவர்களே, நீங்கள் வாங்கும் சம்பளம் White-ல் எவ்வளவு? பிளாக்கில் எவ்வளவு?தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வருகைக்கு பிறகு, இதுவரை திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுமே விஜய்யை விமர்சித்து வந்தன. ஆனால், தற்போது அதிமுகவும் அந்த வரிசையில் இணைந்துள்ளது. சமீபத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், விஜய்யை நோக்கி சரமாரியான கேள்விகளை எழுப்பினார்.

