சனி, 6 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (17:30 IST)

மாதுளம் பூவின் மருத்துவப் பயன்கள்: ஒரு விரிவான பார்வை

மாதுளம் பழம் மட்டுமல்ல, அதன் பூவும் பல்வேறு நோய்களை குணப்படுத்தும் மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது. பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் மாதுளம் பூவின் பயன்பாடுகள் பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து வருகின்றன. 
 
மாதுளம் பூ, ரத்த வாந்தி, ரத்த மூலம், வயிற்றுக் கடுப்பு, மற்றும் உடல் சூடு போன்ற பல உடல்நலக் கோளாறுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன் கொண்டது. இது ரத்த விருத்திக்கும் உதவுகிறது.
 
இருமல் இருந்தால், மாதுளை மொக்கை வெயிலில் காயவைத்து தூளாக்கி மூன்று வேளை சாப்பிடலாம். 
 
மாதுளம் பூ, அதன் காய், மற்றும் பச்சைக் கற்பூரம் ஆகியவற்றைச் சம அளவில் கலந்து சாறெடுத்து, தாய்ப்பாலில் கலந்து கண்களில் விடுவது கண் தொடர்பான நோய்களுக்கு நல்லது.
 
மாதுளம் பூவை பசு நெய்யுடன் சேர்த்து அடுப்பில் காய்ச்சி, ஆறவைத்து பாட்டிலில் சேமித்து, காலையும் மாலையும் அருந்தினால் உடலில் பல நோய்கள் குணமாகும்.
 
இந்தச் சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதற்கு முன், தகுந்த மருத்துவரை கலந்தாலோசித்து செயல்படுவது நல்லது.
 
Edited by Mahendran
 

இரத்த சோகை நோயும், அதை தடுக்கும் உணவுகளும்.. முக்கிய தகவல்கள்..!

இரத்த சோகை நோயும், அதை தடுக்கும் உணவுகளும்.. முக்கிய தகவல்கள்..!நீங்கள் இரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், கர்ப்பிணிகள், தைராய்டு, சிறுநீரகம், எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர்கள், நாட்பட்ட நோயாளிகள், குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் ஆகியோருக்கான உணவு முறைகள் குறித்து இங்கே காணலாம்.

நீர் பட்டால் அரிக்கும் விசித்திர நோய்: அக்வாஜெனிக் ப்ரூரிட்டஸ்

நீர் பட்டால் அரிக்கும் விசித்திர நோய்: அக்வாஜெனிக் ப்ரூரிட்டஸ்குளியல் என்பது உடலை சுத்தமாக வைத்திருக்க மிகவும் அவசியமானது. ஆனால், சிலருக்கு தண்ணீர் பட்டாலே தாங்க முடியாத அரிப்பு ஏற்படும். இந்த விசித்திரமான நிலைக்கு அக்வாஜெனிக் ப்ரூரிட்டஸ் அல்லது நீர் தினவு என்று பெயர். இது மிகவும் அரிதான ஒரு தோல் பிரச்சனை.

ரம்புட்டான் பழம்: சுவையும், ஆரோக்கியமும் நிறைந்த பழம்

ரம்புட்டான் பழம்: சுவையும், ஆரோக்கியமும் நிறைந்த பழம்முள் நிறைந்த வெளிப்புற தோற்றத்தை கொண்டிருந்தாலும், ரம்புட்டான் ஒரு சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியம் நிறைந்த பழமாகும்.

பெருஞ்சீரகத்தின் நன்மைகள்: சாப்பிட்ட பிறகு ஏன் உட்கொள்ள வேண்டும்?

பெருஞ்சீரகத்தின் நன்மைகள்: சாப்பிட்ட பிறகு ஏன் உட்கொள்ள வேண்டும்?ஓட்டல்களில் உணவு உண்ட பிறகு, பில் செலுத்தும் இடத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் வைக்கப்படும் பெருஞ்சீரகத்தை எடுத்து சாப்பிடுவது பலரது வழக்கம். இனிப்பு கலந்த வெள்ளையாகவோ அல்லது வெறும் பச்சையாகவோ காணப்படும் இந்த செரிமானத் துணைக்கு, பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு காண்போம்.

அதிக உப்பு உட்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானது.. சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை..!

அதிக உப்பு உட்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானது.. சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை..!இயற்கையில் பல்வேறு தனிமங்கள் இருந்தாலும், சோடியம் மற்றும் குளோரின் ஆகியவற்றின் சேர்க்கை ஒரு வியக்கத்தக்க மாற்றத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. சோடியம், காற்றில் தீப்பற்றக்கூடிய மற்றும் தண்ணீரில் வெடிக்கக்கூடிய ஒரு மென்மையான, வெள்ளை நிற உலோகம். மறுபுறம், குளோரின் ஒரு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த, மஞ்சள்-பச்சை நிற வாயு. இது உலோகங்களை அரிக்கக்கூடியதுடன், உயிரினங்களுக்கு நஞ்சாகவும் மாறக்கூடியது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com