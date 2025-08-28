வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (19:00 IST)

காய்ச்சல், சளி, இருமல் குணமாக வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் கஷாயம்..!

பருவநிலை மாறும்போது, காய்ச்சல், சளி, இருமல் போன்ற உடல்நல குறைபாடுகள் ஏற்படுவது வழக்கம். இந்த சூழலில், வீட்டிலேயே எளிய முறையில் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய கஷாயம், இந்த நோய்களில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்க உதவும். கற்பூரவல்லி, துளசி, அரச இலை போன்ற இயற்கைப் பொருட்களைக் கொண்டு இந்தக் கஷாயத்தைத் தயார் செய்யலாம்.
 
கஷாயம் தயாரிக்கும் முறை
ஒரு டம்ளர் நீரைச் சிறிய பாத்திரத்தில் ஊற்றி, அடுப்பில் மிதமான சூட்டில் வைக்கவும்.
 
கஷாயத்திற்குத் தேவையான பொருட்கள்:
 
கற்பூரவல்லி இலைகள்: 5
 
துளசி இலைகள்: 6
 
அரச இலை (கொழுந்து): 3
 
ஏலக்காய்: 1
 
அதிமதுரம்: அரைத் துண்டு
 
மிளகு: 7
 
பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் அளவு
முதலில், கற்பூரவல்லி, துளசி, மற்றும் அரச இலைகளைக் கொதிக்கும் நீரில் சேர்க்கவும்.
 
பின்னர், ஏலக்காய், அதிமதுரம் மற்றும் மிளகு ஆகியவற்றை இடித்துத் தூளாக்கி, அதையும் நீரில் கலக்கவும்.
 
இந்தக் கலவை, அரை டம்ளர் அளவுக்குச் சுண்டி வரும் வரை நன்றாகக் கொதிக்கவிடவும்.
 
கஷாயம் ஆறிய பிறகு, பெரியவர்கள் அப்படியே அருந்தலாம்.
 
குழந்தைகளுக்குப் பாதி கஷாயம் மற்றும் பாதி தேன் கலந்து கொடுக்கலாம்.
 
இந்தக் கஷாயத்தை ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை அருந்தலாம். காய்ச்சல், சளி குணமாகாவிட்டால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது மிகவும் அவசியம்.
 
Edited by Mahendran

விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல்: சுவையான பால் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?

விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல்: சுவையான பால் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?விநாயகர் சதுர்த்தி என்றாலே நினைவுக்கு வருவது கொழுக்கட்டை. அதில் பல வகைகள் இருந்தாலும், பால் கொழுக்கட்டை மிகவும் தனித்துவமான சுவை கொண்டது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் இந்த பலகாரத்தை, எளிமையான முறையில் வீட்டிலேயே எப்படி தயாரிப்பது என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

'சைவ ஆட்டுக்கால்' முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு: மருத்துவப் பயன்களும், எச்சரிக்கையும்

'சைவ ஆட்டுக்கால்' முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு: மருத்துவப் பயன்களும், எச்சரிக்கையும்தமிழகத்தின் பல்வேறு மலை பகுதிகளான கொல்லிமலை, சேர்வராயன் மலை, குற்றாலம் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு செடிகள் பரவலாக காணப்படுகின்றன. இந்த செடிகள், பெரணி வகையை சேர்ந்தவை. ஈரமான நிலங்கள், பாறை பிளவுகள் மற்றும் மரங்களின் மீது படர்ந்து வளரும் தன்மை கொண்டவை. இதன் கிழங்கு, ஆட்டின் கால் போன்ற வடிவம் மற்றும் ரோமங்கள் கொண்டிருப்பதால், இது முடவாட்டுக்கால் அல்லது ஆட்டுக்கால் என அழைக்கப்படுகிறது.

தேங்காய் எண்ணெயும் அரிசியும்: சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த புதிய வழி

தேங்காய் எண்ணெயும் அரிசியும்: சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த புதிய வழிஅமெரிக்க வேதியியல் சங்கம் மேற்கொண்ட ஆய்வு ஒன்றின்படி, சமைக்கும்போது கொதிக்கும் நீரில் ஒரு தேக்கரண்டி தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து அரிசியை சமைப்பது, உடலில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்த உதவும் எனத் தெரியவந்துள்ளது. இந்த செயல்முறை, உடல் உறிஞ்சும் கலோரிகளின் எண்ணிக்கையையும் கணிசமாக குறைப்பதாக அந்த ஆய்வு கூறுகிறது.

நமது உணவின் இரகசியம்: புறக்கணிக்கப்படும் கறிவேப்பிலையின் முக்கியத்துவம்

நமது உணவின் இரகசியம்: புறக்கணிக்கப்படும் கறிவேப்பிலையின் முக்கியத்துவம்நாம் சமைக்கும் உணவில், மணத்திற்காகவும் சுவைக்காகவும் சேர்க்கப்படும் கறிவேப்பிலையை, சாப்பிடும்போது ஒதுக்கிவிடுவது வழக்கம். ஆனால், நாம் ஒதுக்கும் இந்த கறிவேப்பிலையில் நம் உடலுக்கு தேவையான பல ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன என்பது பலருக்குத் தெரிவதில்லை.

உடல் பருமன் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

உடல் பருமன் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் சமநிலையின்மை ஏற்படுவது என்பது பரவலாக அறியப்பட்ட ஒரு விஷயம். கொழுப்பில் இருந்து உருவாகும் சில ஹார்மோன்கள், குறிப்பாக ஈஸ்ட்ரோஜன் (ஈஸ்ட்ராடியோல்) மற்றும் ஆன்ட்ரோஜன் (டெஸ்டோஸ்டிரோன்), கருமுட்டைகளின் வளர்ச்சியைப் பெரிதும் பாதிக்கின்றன.

