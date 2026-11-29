ஆபரேஷன் இல்லாம தேஞ்சிபோன மூட்டை சரி பண்ணும் மருத்துவம்.. விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு...
மூட்டு தேய்மானம், அதனால் ஏற்பபடும் வலி வயதானவர்கள் பலரும் சந்திக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அதன் காரணமாக, வயதானவர்களால் சரியாக நடக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. இதையடுத்து மூட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்ய நேரிடுகிறது.
தனியார் மருத்துவமனைகளில் அறுவை சிகிச்சை செய்ததால் அதற்கு சில லட்சங்களும் செலவாகிறது. எனவே ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்களால் அந்த அளவு பணம் செலவழிக்க முடியாத நிலை இருக்கிறது..
இந்நிலையில்தான் மூட்டு தேய்மானத்தை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இல்லாமல் குணப்படுத்தும் மருத்துவத்தை STANDFORD விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
உடலில் அதிகரிக்கும் 15-PGDH என்ற புரதத்தை கட்டுப்படுத்தி குருத்தெலும்புகளை மீண்டும் வளரச் செய்ய முடியும் என விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் ஆரம்பகட்ட சோதனை வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. எனவே அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மருந்துகள் மூலமாக மூட்டு வலியை குணப்படுத்தும் வாய்ப்பு உருவாகியிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் மூட்டு தேய்மானத்தை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இல்லாமல் குணப்படுத்தும் மருத்துவத்தை STANDFORD விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
உடலில் அதிகரிக்கும் 15-PGDH என்ற புரதத்தை கட்டுப்படுத்தி குருத்தெலும்புகளை மீண்டும் வளரச் செய்ய முடியும் என விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் ஆரம்பகட்ட சோதனை வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. எனவே அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மருந்துகள் மூலமாக மூட்டு வலியை குணப்படுத்தும் வாய்ப்பு உருவாகியிருக்கிறது.