வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (18:59 IST)

இரத்த சோகை நோயும், அதை தடுக்கும் உணவுகளும்.. முக்கிய தகவல்கள்..!

நீங்கள் இரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், கர்ப்பிணிகள், தைராய்டு, சிறுநீரகம், எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர்கள், நாட்பட்ட நோயாளிகள், குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் ஆகியோருக்கான உணவு முறைகள் குறித்து இங்கே காணலாம்.
 
ஆரோக்கியமான மற்றும் சமச்சீரான உணவு உடலுக்கு அவசியம். குறிப்பாக, இரத்த உற்பத்திக்கு உதவும் இரும்புச்சத்து, புரதம் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
 
கீரைகள்: அனைத்து வகையான கீரைகளிலும் இரும்புச்சத்து மற்றும் பிற வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன. குறிப்பாக, முருங்கைக்கீரை மற்றும் புளிச்சக்கீரை போன்ற கீரைகளை தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது இரத்த அணுக்களை அதிகரிக்க உதவும்.
 
பருப்பு வகைகள்: துவரம் பருப்பு, பாசிப் பருப்பு, கடலைப்பருப்பு போன்ற அனைத்துப் பருப்பு வகைகளும் புரதச்சத்துக்கான சிறந்த மூலங்கள்.
 
பால், மீன், முட்டை: இவை உடலுக்குத் தேவையான புரதச்சத்தை அளித்து, ஹீமோகுளோபின் அளவை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
 
இரும்புச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்: பேரீச்சம்பழம், மாதுளை, பீட்ரூட் போன்ற சில பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் இரும்புச்சத்து அதிகமாக உள்ளது. இவற்றைச் சாப்பிடுவது இரத்த உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
 
சரியான ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவை உட்கொள்வதன் மூலம், இரத்த சோகையைத் தடுக்க முடியும். மேலும், நோயெதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தி, உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த முடியும்.
 
Edited by Mahendran

நீர் பட்டால் அரிக்கும் விசித்திர நோய்: அக்வாஜெனிக் ப்ரூரிட்டஸ்

நீர் பட்டால் அரிக்கும் விசித்திர நோய்: அக்வாஜெனிக் ப்ரூரிட்டஸ்குளியல் என்பது உடலை சுத்தமாக வைத்திருக்க மிகவும் அவசியமானது. ஆனால், சிலருக்கு தண்ணீர் பட்டாலே தாங்க முடியாத அரிப்பு ஏற்படும். இந்த விசித்திரமான நிலைக்கு அக்வாஜெனிக் ப்ரூரிட்டஸ் அல்லது நீர் தினவு என்று பெயர். இது மிகவும் அரிதான ஒரு தோல் பிரச்சனை.

ரம்புட்டான் பழம்: சுவையும், ஆரோக்கியமும் நிறைந்த பழம்

ரம்புட்டான் பழம்: சுவையும், ஆரோக்கியமும் நிறைந்த பழம்முள் நிறைந்த வெளிப்புற தோற்றத்தை கொண்டிருந்தாலும், ரம்புட்டான் ஒரு சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியம் நிறைந்த பழமாகும்.

பெருஞ்சீரகத்தின் நன்மைகள்: சாப்பிட்ட பிறகு ஏன் உட்கொள்ள வேண்டும்?

பெருஞ்சீரகத்தின் நன்மைகள்: சாப்பிட்ட பிறகு ஏன் உட்கொள்ள வேண்டும்?ஓட்டல்களில் உணவு உண்ட பிறகு, பில் செலுத்தும் இடத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் வைக்கப்படும் பெருஞ்சீரகத்தை எடுத்து சாப்பிடுவது பலரது வழக்கம். இனிப்பு கலந்த வெள்ளையாகவோ அல்லது வெறும் பச்சையாகவோ காணப்படும் இந்த செரிமானத் துணைக்கு, பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு காண்போம்.

அதிக உப்பு உட்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானது.. சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை..!

அதிக உப்பு உட்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானது.. சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை..!இயற்கையில் பல்வேறு தனிமங்கள் இருந்தாலும், சோடியம் மற்றும் குளோரின் ஆகியவற்றின் சேர்க்கை ஒரு வியக்கத்தக்க மாற்றத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. சோடியம், காற்றில் தீப்பற்றக்கூடிய மற்றும் தண்ணீரில் வெடிக்கக்கூடிய ஒரு மென்மையான, வெள்ளை நிற உலோகம். மறுபுறம், குளோரின் ஒரு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த, மஞ்சள்-பச்சை நிற வாயு. இது உலோகங்களை அரிக்கக்கூடியதுடன், உயிரினங்களுக்கு நஞ்சாகவும் மாறக்கூடியது.

ஆரோக்கியத்தின் அற்புதம்: தமிழர் பாரம்பரிய உணவான பழைய சோறு!

ஆரோக்கியத்தின் அற்புதம்: தமிழர் பாரம்பரிய உணவான பழைய சோறு!பழங்காலத்திலிருந்தே தமிழர்களின் உணவில் முக்கிய இடம்பிடித்த, 'பழைய சோறு', உழைக்கும் மக்களால் அதிகம் விரும்பி உண்ணப்படும் ஒரு உணவாகும். தற்போது, இது உடல்நலத்திற்கு தரும் நன்மைகளால், பலராலும் தேடி உண்ணப்படும் உணவாக மாறியுள்ளது. நம் முன்னோர்கள் இதனை 'அமுதம்' என்று போற்றியதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

