இரத்த சோகை நோயும், அதை தடுக்கும் உணவுகளும்.. முக்கிய தகவல்கள்..!
நீங்கள் இரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், கர்ப்பிணிகள், தைராய்டு, சிறுநீரகம், எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர்கள், நாட்பட்ட நோயாளிகள், குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் ஆகியோருக்கான உணவு முறைகள் குறித்து இங்கே காணலாம்.
ஆரோக்கியமான மற்றும் சமச்சீரான உணவு உடலுக்கு அவசியம். குறிப்பாக, இரத்த உற்பத்திக்கு உதவும் இரும்புச்சத்து, புரதம் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
கீரைகள்: அனைத்து வகையான கீரைகளிலும் இரும்புச்சத்து மற்றும் பிற வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன. குறிப்பாக, முருங்கைக்கீரை மற்றும் புளிச்சக்கீரை போன்ற கீரைகளை தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது இரத்த அணுக்களை அதிகரிக்க உதவும்.
பருப்பு வகைகள்: துவரம் பருப்பு, பாசிப் பருப்பு, கடலைப்பருப்பு போன்ற அனைத்துப் பருப்பு வகைகளும் புரதச்சத்துக்கான சிறந்த மூலங்கள்.
பால், மீன், முட்டை: இவை உடலுக்குத் தேவையான புரதச்சத்தை அளித்து, ஹீமோகுளோபின் அளவை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
இரும்புச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்: பேரீச்சம்பழம், மாதுளை, பீட்ரூட் போன்ற சில பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் இரும்புச்சத்து அதிகமாக உள்ளது. இவற்றைச் சாப்பிடுவது இரத்த உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
சரியான ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவை உட்கொள்வதன் மூலம், இரத்த சோகையைத் தடுக்க முடியும். மேலும், நோயெதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தி, உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த முடியும்.
