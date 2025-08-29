வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (18:59 IST)

இரவு உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்: கிடைக்கும் அற்புத ஆரோக்கிய நன்மைகள்!

இரவு உணவை முடித்த பிறகு ஒரு ஏலக்காயை மென்று சாப்பிடும் பழக்கத்தை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை பெறலாம். அத்தகைய சில முக்கிய நன்மைகள் குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.
 
ஏலக்காய் செரிமான நொதிகளை தூண்டி, வயிறு வீக்கம், அமிலத்தன்மை மற்றும் வாயுத் தொல்லை போன்ற செரிமான பிரச்சினைகளை குறைக்கும். இது செரிமான மண்டலத்தை மேம்படுத்தி, வயிற்று பிரச்சினைகளுக்கு இயற்கை மருந்தாக செயல்படும். 
 
ஏலக்காயில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பின் அளவை குறைத்து, ரத்த அழுத்தத்தை சீராகப் பராமரிக்கும். இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த இதய ஆரோக்கியமும் மேம்படும். மேலும், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் ஏலக்காய் உதவுகிறது.
 
ஏலக்காயில் உள்ள பாக்டீரியா எதிர்ப்புப் பண்புகள் வாய் துர்நாற்றத்தை போக்கி, சுவாசத்தைப் புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்க உதவும். 
 
Edited by Mahendran

காய்ச்சல், சளி, இருமல் குணமாக வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் கஷாயம்..!

காய்ச்சல், சளி, இருமல் குணமாக வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் கஷாயம்..!பருவநிலை மாறும்போது, காய்ச்சல், சளி, இருமல் போன்ற உடல்நல குறைபாடுகள் ஏற்படுவது வழக்கம். இந்த சூழலில், வீட்டிலேயே எளிய முறையில் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய கஷாயம், இந்த நோய்களில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்க உதவும். கற்பூரவல்லி, துளசி, அரச இலை போன்ற இயற்கைப் பொருட்களைக் கொண்டு இந்தக் கஷாயத்தைத் தயார் செய்யலாம்.

விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல்: சுவையான பால் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?

விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல்: சுவையான பால் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?விநாயகர் சதுர்த்தி என்றாலே நினைவுக்கு வருவது கொழுக்கட்டை. அதில் பல வகைகள் இருந்தாலும், பால் கொழுக்கட்டை மிகவும் தனித்துவமான சுவை கொண்டது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் இந்த பலகாரத்தை, எளிமையான முறையில் வீட்டிலேயே எப்படி தயாரிப்பது என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

'சைவ ஆட்டுக்கால்' முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு: மருத்துவப் பயன்களும், எச்சரிக்கையும்

'சைவ ஆட்டுக்கால்' முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு: மருத்துவப் பயன்களும், எச்சரிக்கையும்தமிழகத்தின் பல்வேறு மலை பகுதிகளான கொல்லிமலை, சேர்வராயன் மலை, குற்றாலம் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு செடிகள் பரவலாக காணப்படுகின்றன. இந்த செடிகள், பெரணி வகையை சேர்ந்தவை. ஈரமான நிலங்கள், பாறை பிளவுகள் மற்றும் மரங்களின் மீது படர்ந்து வளரும் தன்மை கொண்டவை. இதன் கிழங்கு, ஆட்டின் கால் போன்ற வடிவம் மற்றும் ரோமங்கள் கொண்டிருப்பதால், இது முடவாட்டுக்கால் அல்லது ஆட்டுக்கால் என அழைக்கப்படுகிறது.

தேங்காய் எண்ணெயும் அரிசியும்: சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த புதிய வழி

தேங்காய் எண்ணெயும் அரிசியும்: சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த புதிய வழிஅமெரிக்க வேதியியல் சங்கம் மேற்கொண்ட ஆய்வு ஒன்றின்படி, சமைக்கும்போது கொதிக்கும் நீரில் ஒரு தேக்கரண்டி தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து அரிசியை சமைப்பது, உடலில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்த உதவும் எனத் தெரியவந்துள்ளது. இந்த செயல்முறை, உடல் உறிஞ்சும் கலோரிகளின் எண்ணிக்கையையும் கணிசமாக குறைப்பதாக அந்த ஆய்வு கூறுகிறது.

நமது உணவின் இரகசியம்: புறக்கணிக்கப்படும் கறிவேப்பிலையின் முக்கியத்துவம்

நமது உணவின் இரகசியம்: புறக்கணிக்கப்படும் கறிவேப்பிலையின் முக்கியத்துவம்நாம் சமைக்கும் உணவில், மணத்திற்காகவும் சுவைக்காகவும் சேர்க்கப்படும் கறிவேப்பிலையை, சாப்பிடும்போது ஒதுக்கிவிடுவது வழக்கம். ஆனால், நாம் ஒதுக்கும் இந்த கறிவேப்பிலையில் நம் உடலுக்கு தேவையான பல ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன என்பது பலருக்குத் தெரிவதில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com