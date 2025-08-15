வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025
வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025

கொத்தவரங்காயின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்: தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் முக்கியத்துவம்

கொத்தவரங்காய் என்பது தென்னிந்திய உணவுகளில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு காய்கறி. இது சுவையில் சற்று கசப்புத்தன்மை கொண்டிருந்தாலும், அதில் அடங்கியுள்ள ஊட்டச்சத்துக்களின் காரணமாகப் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது.
 
 நார்ச்சத்து, புரதம், வைட்டமின்கள், இரும்பு, கால்சியம், பொட்டாசியம் மற்றும் ஃபோலேட் போன்ற பல முக்கிய சத்துக்களைக் கொண்டிருக்கும் கொத்தவரங்காயை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை பற்றி இங்கு விரிவாகக் காணலாம்.
 
1. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்
 
கொத்தவரங்காயில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து, இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இதில் உள்ள 'குவாரான்' என்ற கலவை, குளுக்கோஸ் உறிஞ்சப்படுவதைக் குறைத்து, இரத்த சர்க்கரை அளவைச் சீராகப் பராமரிக்கிறது. 
 
2. இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்தது
 
இதய ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான நார்ச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் சத்துக்கள் கொத்தவரங்காயில் நிறைந்துள்ளன. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து, உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பின் அளவை குறைக்க உதவுகிறது. 
 
3. எலும்புகளுக்குப் பலம் சேர்க்கும்
 
கொத்தவரங்காயில் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற கனிமச்சத்துக்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. இவை எலும்புகளின் அடர்த்தியை மேம்படுத்தி, அவற்றை பலப்படுத்துகின்றன. 
 
4.  உடல் எடை குறைப்புக்கு உதவும்
 
கொத்தவரங்காயில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து, சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிரம்பிய உணர்வை நீண்ட நேரத்திற்கு தக்கவைக்க உதவுகிறது. இதனால், பசி உணர்வு குறைந்து, அதிகப்படியான உணவு உட்கொள்வதைத் தவிர்க்கலாம். இது, உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
 
