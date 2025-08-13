புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (18:20 IST)

சீரக நீரா? தனியா நீரா? உடல் எடையைக் குறைக்கவும் ஆரோக்கியத்தைப் பேணவும் எது சிறந்தது?

உடல் எடையைக் குறைப்பதிலும், ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதிலும் காலை உணவுக்கு முன் அருந்தும் பானங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அவற்றில் சீரக நீர், தனியா  நீர் ஆகிய இரண்டுமே உடல்நலனுக்கு நன்மை பயப்பவை. அவற்றில் எது சிறந்தது எனப் பார்ப்போம்.
 
சீரக நீரின் நன்மைகள்
 
குறைந்த கலோரிகள்: ஒரு லிட்டர் சீரக நீரில் வெறும் 7 கலோரிகள் மட்டுமே உள்ளன. இது உடல் எடையைக் குறைக்க விரும்புவோருக்கு சிறந்த தேர்வாக அமையும். இது கலோரி உட்கொள்ளலைக் குறைப்பதன் மூலம் உடல் எடையை நிர்வகிக்க உதவுகிறது.
 
செரிமானம்: சீரகத்தில் உள்ள செரிமான நொதிகள், செரிமானத்தை எளிதாக்கி, மலச்சிக்கலைப் போக்க உதவுகின்றன. மேலும், இதில் உள்ள பயோஆக்டிவ் சேர்மங்கள் வயிறு வீக்கத்தைக் குறைத்து, குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கின்றன.
 
தனியா (கொத்தமல்லி) நீரின் நன்மைகள்
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: தனியா நீரில் உள்ள வைட்டமின் C, வைட்டமின் E மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகின்றன. இவை நோய்த்தொற்றுகளில் இருந்து உடலைப் பாதுகாக்கின்றன.
 
ஹார்மோன் சமநிலை: நாளம் இல்லா சுரப்பிகளைத் தூண்டுவதன் மூலம் ஹார்மோன் சமநிலையின்மையைச் சரிசெய்ய தனியா நீர் உதவுகிறது. இது பெண்களுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனைகளைச் சமாளிக்க உதவுகிறது, தைராய்டு ஆரோக்கியத்தையும் மனநிலையையும் மேம்படுத்துகிறது.
 
எதை தேர்வு செய்வது சிறந்தது?
சீரக நீர் மற்றும் தனியா நீர் ஆகிய இரண்டிற்கும் தனித்துவமான நன்மைகள் உண்டு. எனவே, எது சிறந்தது என்பது அவரவர் தனிப்பட்ட தேவையைப் பொறுத்தது.
 
தயாரிக்கும் முறை:
 
சீரக நீர்: ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் சீரகத்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் இரவு முழுவதும் ஊறவைத்து, காலையில் வடிகட்டி குடிக்கலாம்.
 
தனியா நீர்: ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் தனியாவை ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் இரவு முழுவதும் ஊறவைத்து, காலையில் வடிகட்டி குடிக்கலாம்.

Edited by Mahendran

திங்கட்கிழமைகளில் மாரடைப்பு அபாயம் அதிகம்: மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!

திங்கட்கிழமைகளில் மாரடைப்பு அபாயம் அதிகம்: மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கட்கிழமைகளில் மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இது குறித்த அறிவியல் பூர்வமான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என்றாலும், சில முக்கிய காரணங்களால் திங்கட்கிழமை மிகவும் ஆபத்தான நாளாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

சத்துக்கள் நிறைந்த ஈசல்: ஓர் அரிய உணவும், மருத்துவ குணங்களும்

சத்துக்கள் நிறைந்த ஈசல்: ஓர் அரிய உணவும், மருத்துவ குணங்களும்ஈசல்கள், கரையான் புற்றுகளில் இருந்து உருவாகி, உலகின் சில பகுதிகளில் சத்தான உணவாக கருதப்படுகின்றன. குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவில், மழைக்காலம் தொடங்கும் நேரத்தில், மக்கள் விளக்குகளை பயன்படுத்தி, அதன் கீழே தண்ணீர் நிரப்பிய பாத்திரங்களை வைத்து ஈசல்களை பிடிக்கின்றனர். பின்னர், அவற்றின் இறக்கைகளை நீக்கி, வெயிலில் உலர்த்தி, வறுத்து பொடியாக்கி சேமித்து வைக்கின்றனர்.

இந்தியாவில் கூடும் எடை அதிகரிப்பு பிரச்சினை! 100 கோடிக்கு விற்பனையாகும் எடைக்குறைப்பு மருந்துகள்!

இந்தியாவில் கூடும் எடை அதிகரிப்பு பிரச்சினை! 100 கோடிக்கு விற்பனையாகும் எடைக்குறைப்பு மருந்துகள்!இந்தியாவில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் உடல் பருமன் அதிகரிப்பது பெரும் பிரச்சினையாக மாறி வரும் நிலையில் அது தொடர்பான மருந்துகள் சில மாதங்களிலேயே 100 கோடி அளவில் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

டிஷ்வாஷர்: இந்திய சமையல் பாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற நவீன தீர்வு!

டிஷ்வாஷர்: இந்திய சமையல் பாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற நவீன தீர்வு!நமது வீடுகளில் குளிர்சாதனப் பெட்டி, சலவை இயந்திரம், ஏசி போன்ற மின்னணு சாதனங்கள் அத்தியாவசியமாகிவிட்டன. ஆனால், பாத்திரங்களை கழுவ பயன்படுத்தும் டிஷ்வாஷரை வாங்குவது குறித்து பலருக்கும் இன்னும் சந்தேகம் உள்ளது. "டிஷ்வாஷர் உண்மையிலேயே பாத்திரங்களை சுத்தமாக தேய்த்து தருமா?" என்ற கேள்வியே பலரது மனதில் எழுகிறது.

இந்தியாவில் ஐந்தில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய்: லான்செட் ஆய்வறிக்கை

இந்தியாவில் ஐந்தில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய்: லான்செட் ஆய்வறிக்கைலான்செட் ஆய்விதழ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஐந்து பேரில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

