வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
Last Modified: வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (17:54 IST)

உடல் சூட்டைக் குறைக்கும் எளிய வழிகள்..!

இன்றைய வேகமான உலகில், ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கங்கள், மன அழுத்தம், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் போன்றவற்றால் பலருக்கும் உடல் சூடு அதிகரிப்பது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகிவிட்டது. உடல் சூடு அதிகரித்தால், அது தலைவலி, வயிற்று வலி, சோர்வு, மலச்சிக்கல், போன்ற பல்வேறு உடல்நலக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும். இதனை தவிர்க்க, வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யக்கூடிய சில மருத்துவக் குறிப்புகளை இங்கு காணலாம்.
 
உடல் சூட்டைத் தணிப்பதற்கு மிகவும் எளிதான மற்றும் முக்கியமான வழி, போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்துவதாகும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 2-3 லிட்டர் தண்ணீர் அருந்துவது அவசியம். இது உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருப்பதோடு, உடலில் உள்ள நச்சு பொருட்களையும் வெளியேற்ற உதவுகிறது. மேலும், தாகம் எடுக்கும்போது குளிர்ந்த நீர் அருந்துவது உடல் சூட்டை உடனடியாக தணிக்கும்.
 
உணவில் சில மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் உடல் சூட்டைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
 
நீர்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகளான வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி, புதினா, எலுமிச்சை, மோர், இளநீர், வெங்காயம் மற்றும் கொத்தமல்லி போன்றவற்றில் அதிக நீர்ச்சத்து இருப்பதால், இவற்றை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது உடல் சூட்டைக் குறைக்கும்.
 
அதேபோல் சிட்ரஸ் பழங்களான ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, எலுமிச்சை, அன்னாசிப்பழம் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் உடலுக்குக் குளிர்ச்சியைத் தரும்.
 
வெந்தயத்தை இரவில் ஊறவைத்து, காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவது உடல் சூட்டைத் தணிக்கும்.
 
இந்த எளிய குறிப்புகளைப் பின்பற்றி, உடல் சூட்டிலிருந்து விடுபட்டு, ஆரோக்கியமாக வாழலாம். இந்த குறிப்புகள் உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வாக இருந்தாலும், கடுமையான உடல்நல குறைபாடு ஏற்பட்டால், மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
 
