வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (18:59 IST)

இந்தியாவில் ஐந்தில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய்: லான்செட் ஆய்வறிக்கை

லான்செட் ஆய்விதழ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஐந்து பேரில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. 
 
2019-ஆம் ஆண்டில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழு பேரில் ஒருவர் இந்தியாவில் இருப்பதாக இந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
 
நகர்ப்புறங்களைவிட கிராமப்புறங்களில் நீரிழிவு நோயின் பாதிப்பு இரண்டு மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
 
இந்த ஆய்வின்படி, 19.6% ஆண்களும், 20.1% பெண்களும் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
இதில் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 46% பேருக்குத் தங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பது தெரியவில்லை. இதனால், அவர்கள் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பதில்லை.
 
நீரிழிவு நோயாளிகளில் 59% பேருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளது. மேலும், 6% பேருக்கு இதய நோய் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்புக்கான அபாயங்கள் உள்ளன.
 
இந்திய மக்களிடையே நீரிழிவு நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியம் என இந்த அறிக்கை வலியுறுத்துகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

