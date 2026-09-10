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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (22:16 IST)

ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் - தஞ்சாவூரில் புதிய கிளை

aditya birla
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (22:17 IST)
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ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் தஞ்சாவூரில் புதிய கிளையைத் திறப்பதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் தனது இருப்பை விரிவுபடுத்துகிறது..

தஞ்சாவூர், செப்டம்பர் 10, 2026:  ஒரு முன்னணி வீட்டுக் கட்டுமான நிதி நிறுவனமும் மற்றும் ஆதித்யா பிர்லா கேப்பிட்டல் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் ("ABHFL") அதன் அகில இந்திய விநியோக வலையமைப்பை விரிவாக்கும் பரந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, தஞ்சாவூரில் ஒரு புதிய கிளையைத் தொடங்குவதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் தனது  இருப்பை விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிய கிளையின் மூலம், அதிக வளர்ச்சி கொண்ட சந்தைகளில் நிறுவனத்தின் இருப்பை வலுப்படுத்தவும், வாடிக்கையாளர்களுக்கான அணுகலை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்ற வகையில் தமிழ்நாட்டில் ABHFL இன் மொத்த கிளைகள் 21 ஆக அதிகரித்துள்ளன.

தஞ்சாவூரின் வளர்ந்து வரும் பொருளாதார மற்றும் சமூகக் கட்டமைப்புகள், அங்குள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகள் விரிவடைவதற்குப் பங்களிக்கின்றன. தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிராந்திய மையமாக, கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பிற அத்தியாவசிய சேவைகளை அணுக விரும்பும் குடும்பங்களையும் தொழில் வல்லுநர்களையும் இந்த நகரம் தொடர்ந்து ஈர்த்து வருகிறது. அதே வேளையில், மேம்பட்டு வரும் இணைப்பு வசதிகள், நகரம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் குடியிருப்பு வளர்ச்சியை ஆதரித்து வருகின்றன. சொந்த வீடு வாங்குவதற்கான தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், ABHFL-ன் புதிய கிளை,  தங்கள் சொந்த வீட்டை வாங்கும் பயணத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுகின்ற வகையில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வீட்டுக் கடன் தீர்வுகளுக்கான சிறந்த வசதியை வழங்கும்.

சம்பளம் பெறுவோர், சுயதொழில் புரியும் தொழில்முறை நிபுணர்கள், தொழில்முறை நிபுணர்கள் அல்லாத சுயதொழில் புரிவோர் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வருவாய் பிரிவினர் ஆகியோரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்ற வகையில், ABHFL, மலிவு விலை வீட்டுக் கடன், முதன்மை வீட்டுக் கடன், கட்டுமான நிதியுதவி மற்றும் சொத்தின் மீதான கடன் ஆகியவை அடங்கிய பல்வேறு வாடிக்கையாளர் பிரிவுகளுக்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்ட முழுமையான வீட்டுக் கடன் தீர்வுகளை வழங்குகிறது. சிறந்த வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை உறுதி செய்கின்ற வலுவான டிஜிட்டல் சூழலமைப்பால் ஆதரிக்கப்படும் ABHFL, ஒரு தடையற்ற இணைவு, விரைவான ஒப்புதல்கள் மற்றும் மேம்பட்ட வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றை சாத்தியமாக்குகிறது.

இந்தத் தொடக்க நிகழ்வைக் கொண்டாடும் விதமாக, ABHFL நிறுவனம் செப்டம்பர் 10 முதல் செப்டம்பர் 30, 2026 வரை 'பூஜ்ஜிய உள்நுழைவுக் கட்டணம்'  மற்றும் ₹50 லட்சம் வரையிலான உடனடி கடன் ஒப்புதல் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது; இதன் மூலம், இந்த புதிய கிளைகளில் வாடிக்கையாளர்கள் விரைவாகவும் குறைந்த செலவிலும் கடன் வசதியைப் பெற முடியும்.

இந்த விரிவாக்கம் குறித்து பேசிய ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான திரு. பங்கஜ் காட்கில் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு எங்களைப் பொறுத்தவரை ஒரு முக்கிய வளர்ச்சி சந்தையாக இருக்கிறது. வலுவான தேவை மற்றும் அதிகரித்து வரும் எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக, வாடிக்கையாளர் ஈடுபாட்டை ஆழப்படுத்த எங்களின் பிராந்திய இருப்பை நாங்கள் விரிவுபடுத்துகிறோம். எங்களின் வளர்ந்து வரும் விநியோக கள இருப்பையும், வலுவான டிஜிட்டல் திறன்களையும் இணைப்பதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்களுக்கு வீட்டு உரிமை பயணத்தை

எளிமையானதாகவும், விரைவானதாகவும், தொந்தரவு இல்லாததாகவும் மாற்றுவதற்கு நாங்கள் நோக்கம் கொண்டுள்ளோம்."என்று கூறினார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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