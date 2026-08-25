தேனி அல்லிநகரத்தில் ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ்!.. புதிய கிளை ஓப்பன்!..
தேனி 25 ஆகஸ்ட் 2026: முன்னணி வீட்டு வசதி நிதி நிறுவனமும், ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் லிமிடெட்டின் துணை நிறுவனமுமான ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் ("ABHFL"), தனது அகில இந்திய விநியோக நிர்வாகக் கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்தும் பரந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, தேனி அல்லிநகரத்தில் புதிய கிளையைத் தொடங்கி - தமிழ்நாட்டில் தனது தடத்தைப் பதித்துள்ளது. இந்த புதிய கிளைத் தொடக்கத்தின் மூலம், தமிழ்நாட்டில் ABHFL-ன் மொத்த கிளைகளின் எண்ணிக்கை 19 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இது அதிவேக வளர்ச்சி பெறும் சந்தைகளில் நிறுவனத்தின் இருப்பை வலுப்படுத்துவதுடன், வாடிக்கையாளர்களுக்கான அணுகலையும் எளிதாக்குகிறது.
தேனி-அல்லிநகரம் பருத்தி மற்றும் ஜவுளி வர்த்தகம், விவசாயம், தோட்டக்கலை, சிறு தொழில்கள் மற்றும் சேவைத் துறைகளால் நிர்வகிக்கப்படும் பொருளாதாரத்தைக் கொண்ட தமிழ்நாட்டின் ஒரு முக்கிய வணிக மையமாகும். ஜவுளித் தொழில்களின் இருப்பு மற்றும் வலுவான வர்த்தகச் சூழல் ஆகியவை மாதச் சம்பளம் பெறுபவர்கள், வர்த்தகர்கள், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்கள் என பல்வேறு தரப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. இந்நகரம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் சொந்த வீடு வாங்கும் கனவுகள், தேனி-அல்லிநகரத்தை வீட்டு வசதி நிதித்துறைக்கு ஒரு சிறந்த சந்தையாக மாற்றுகின்றன. தனது புதிய கிளையின் மூலம், பிராந்திய வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட நிதி தீர்வுகளை அவர்களின் அருகிலேயே கொண்டு சேர்த்து, அவர்களின் சொந்த வீடு கனவை நனவாக்க ABHFL இலக்கு கொண்டுள்ளது.
ABHFL நிறுவனம் மாதச் சம்பளம் வாங்குபவர்கள், சுயதொழில் செய்யும் வல்லுநர்கள், சுயதொழில் செய்யும் இதர தனிநபர்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வருவாய்ப் பிரிவினர் என பல்வேறு தரப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கேற்ப எளிய முறை வீட்டு வசதி (affordable housing), முதன்மை வீட்டு வசதி (prime housing), கட்டுமான நிதி உதவி மற்றும் சொத்தின் பேரில் கடன் போன்ற விரிவான வீட்டு வசதி நிதி தீர்வுகளை வழங்குகிறது. தனது வலுவான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பின் மூலம், ABHFL வாடிக்கையாளர்களை எளிதாக இணைத்தல், வேகமான கடன் ஒப்புதல்கள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றைச் சாத்தியமாக்கி, சிறந்த வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது.
இந்த புதிய கிளை தொடக்கத்தை சிறப்பிக்கும் வகையில், ABHFL நிறுவனம் ஆகஸ்ட் 25 முதல் ஆகஸ்ட் 31, 2026 வரை பூஜ்ஜிய லாகின் கட்டணத்துடன் (Zero login fees), ₹50 லட்சம் வரை உடனடி கடன் அனுமதியையும் வழங்குவதோடு, இந்த புதிய கிளையில் வாடிக்கையாளர்கள் மிக விரைவாகவும் மலிவான முறையிலும் கடன்களைப் பெற வழிவகை செய்கிறது.
இந்த விரிவாக்கம் குறித்து ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் மேலாண்மை இயக்குநரும் மற்றும் முதன்மை செயல் அதிகாரியுமான (MD & CEO) திரு. பங்கஜ் கட்சில் கூறுகையில், “தமிழ்நாடு எங்களுக்கு ஒரு முக்கிய வளர்ச்சி சந்தையாகும். வலுவான தேவை மற்றும் அதிகரித்து வரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன், வாடிக்கையாளர்களுடனான தொடர்பை ஆழப்படுத்த எங்கள் பிராந்திய இருப்பை நாங்கள் விரிவுபடுத்தி வருகிறோம். எங்கள் வளர்ந்து வரும் விநியோகக் கட்டமைப்பை வலுவான டிஜிட்டல் திறன்களுடன் இணைப்பதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்களின் சொந்த வீடு வாங்கும் பயணத்தை எளிமையாகவும், வேகமாகவும் மற்றும் சிரமமில்லாததாகவும் மாற்றுவதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்” என்று தெரிவித்தார்.
மகிழ்ச்சியான வீட்டுக்கடன் பயணம்’ (Happy Home Loan Journey) என்ற தனது வாக்குறுதிக்கு ஏற்ப, இந்த விரிவாக்கமானது வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்ட சேவை, பொறுப்பான கடன் வழங்குதல் மற்றும் பல்வகைப்பட்ட சில்லறை கடன் தொகுப்பு மூலம் நிதிச் சேர்க்கையை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றில் ABHFL கொண்டுள்ள தொடர் கவனத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.
ABHFL நிறுவனம் மாதச் சம்பளம் வாங்குபவர்கள், சுயதொழில் செய்யும் வல்லுநர்கள், சுயதொழில் செய்யும் இதர தனிநபர்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வருவாய்ப் பிரிவினர் என பல்வேறு தரப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கேற்ப எளிய முறை வீட்டு வசதி (affordable housing), முதன்மை வீட்டு வசதி (prime housing), கட்டுமான நிதி உதவி மற்றும் சொத்தின் பேரில் கடன் போன்ற விரிவான வீட்டு வசதி நிதி தீர்வுகளை வழங்குகிறது. தனது வலுவான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பின் மூலம், ABHFL வாடிக்கையாளர்களை எளிதாக இணைத்தல், வேகமான கடன் ஒப்புதல்கள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றைச் சாத்தியமாக்கி, சிறந்த வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது.
இந்த புதிய கிளை தொடக்கத்தை சிறப்பிக்கும் வகையில், ABHFL நிறுவனம் ஆகஸ்ட் 25 முதல் ஆகஸ்ட் 31, 2026 வரை பூஜ்ஜிய லாகின் கட்டணத்துடன் (Zero login fees), ₹50 லட்சம் வரை உடனடி கடன் அனுமதியையும் வழங்குவதோடு, இந்த புதிய கிளையில் வாடிக்கையாளர்கள் மிக விரைவாகவும் மலிவான முறையிலும் கடன்களைப் பெற வழிவகை செய்கிறது.
இந்த விரிவாக்கம் குறித்து ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட்டின் மேலாண்மை இயக்குநரும் மற்றும் முதன்மை செயல் அதிகாரியுமான (MD & CEO) திரு. பங்கஜ் கட்சில் கூறுகையில், “தமிழ்நாடு எங்களுக்கு ஒரு முக்கிய வளர்ச்சி சந்தையாகும். வலுவான தேவை மற்றும் அதிகரித்து வரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன், வாடிக்கையாளர்களுடனான தொடர்பை ஆழப்படுத்த எங்கள் பிராந்திய இருப்பை நாங்கள் விரிவுபடுத்தி வருகிறோம். எங்கள் வளர்ந்து வரும் விநியோகக் கட்டமைப்பை வலுவான டிஜிட்டல் திறன்களுடன் இணைப்பதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்களின் சொந்த வீடு வாங்கும் பயணத்தை எளிமையாகவும், வேகமாகவும் மற்றும் சிரமமில்லாததாகவும் மாற்றுவதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்” என்று தெரிவித்தார்.