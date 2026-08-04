  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Sudden Holiday for Private Schools in Thanjavur Amid Udhayanidhi Stalin's Arrest
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

உதயநிதி கைதால் டென்ஷன்.. தஞ்சை தனியார் பள்ளிகளுக்கு திடீர் விடுமுறை...!

தஞ்சாவூர் பள்ளி விடுமுறை
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (15:49 IST)
google-news
எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டு தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டதை அடுத்து, அங்குள்ள சில தனியார் பள்ளிகளுக்கு திடீர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பெண்களை பற்றி அவதூறாக பேசிய புகாரின் பெயரில் இன்று காலை சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை மற்றும் விசாரணைக்காக தஞ்சைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். இதனிடையே, அவரிடம் விசாரணை நடத்திவிட்டு இன்றே அவர் விடுதலை செய்யப்படுவார் என அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது.
 
இருப்பினும், உதயநிதி ஸ்டாலின் தஞ்சைக்கு கொண்டுவரப்படுவதையொட்டி அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக, மாணவ-மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, தஞ்சையில் உள்ள சில தனியார் பள்ளிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று திடீரென விடுமுறை அளித்துள்ளன.
 
ஏற்கனவே பள்ளிக்கு வந்து சேர்ந்த மாணவ-மாணவிகளை உடனடியாக பள்ளிகளுக்கு நேரில் வந்து பெற்றோர்கள் அழைத்து செல்லுமாறு பள்ளி நிர்வாகங்கள் தரப்பில் அவசர தகவல்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. திடீர் விடுமுறை அறிவிப்பு காரணமாக பெற்றோர்கள் மத்தியில் சிறிது பதற்றம் ஏற்பட்டாலும், பொது அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பிற்காகவே இந்த அவசர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
உதயநிதி கைதில் சந்தேகம் வருகிறது.. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி

உதயநிதி கைதால் டென்ஷன்.. தஞ்சை தனியார் பள்ளிகளுக்கு திடீர் விடுமுறை...!

உதயநிதி கைதால் டென்ஷன்.. தஞ்சை தனியார் பள்ளிகளுக்கு திடீர் விடுமுறை...!எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டு தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டதை அடுத்து, அங்குள்ள சில தனியார் பள்ளிகளுக்கு திடீர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உதயநிதி கைதில் சந்தேகம் வருகிறது.. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி

உதயநிதி கைதில் சந்தேகம் வருகிறது.. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிபெண்களைப் பற்றி ஆபாசமாக பேசியதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டுள்ள விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டு தஞ்சைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட அவரிடம் விசாரணைக்கு பின் இன்றே விடுதலை செய்யப்படுவார் என அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளித்துள்ளார்.

உதயநிதிக்கு காவல்துறை ஜாமின்!.. இன்றே ரிலீஸ்!.. நீதிமன்றம் அதிரடி!...

உதயநிதிக்கு காவல்துறை ஜாமின்!.. இன்றே ரிலீஸ்!.. நீதிமன்றம் அதிரடி!...தஞ்சாவூரில் திமுக சார்பாக நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி முதல்வர் விஜயை நடிகை திரிஷாவுடன் இணைந்து ஆத்சமாக பேசியதாக தவெக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

உதயநிதி கைது எதிரொலி.. தவெக கொடியை கீழே போட்டு மிதித்த திமுகவினர்

உதயநிதி கைது எதிரொலி.. தவெக கொடியை கீழே போட்டு மிதித்த திமுகவினர்எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். ஒரு சில இடங்களில் வன்முறையும் நடந்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன

உதயநிதி நாக்கை அடக்கி பேசணும்!.. ஆனா அரெஸ்ட் பண்ணவேணாம்!.. பழனிச்சாமி கருத்து!..

உதயநிதி நாக்கை அடக்கி பேசணும்!.. ஆனா அரெஸ்ட் பண்ணவேணாம்!.. பழனிச்சாமி கருத்து!..முதல்வர் விஜயை நடிகை திரிஷாவுடன் இணைத்து மிகவும் அசிங்கமாக பேசியதாக எதிர்க்ட்சி தலைவர் உதயநிதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் இன்று காலை கைது செய்யப்பட்டார்