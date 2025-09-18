வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (12:53 IST)

சேலையில் க்யூட்டான போஸில் ஈர்க்கும் கௌரி கிஷன்!

96 படத்தில் இள வயது ஜானுவாக நடித்த கௌரி கிஷான் இப்போது வரிசையாக படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார். 96 படத்தில் நடித்த கௌரி கிஷனுக்கு பரவலான கவனம் கிடைத்தது. அதையடுத்து அவர் மாஸ்டர் மற்றும் கர்ணன் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

ஆனால் கதாநாயகியாக அவருக்கு இன்னும் சரியான படங்கள் அமையவில்லை. சமீபத்தில் பிகினிங் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அந்த படம் பரவலாக பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

வாய்ப்புகளுக்காக சமூகவலைதளங்களில் தொடர்ந்து புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வரும் கௌரி கிஷன் இப்போது கிளாமர் ரூட்டுக்கு மாற ஆரம்பித்துள்ளார். அப்படி அவர் இப்போது ஸ்டைலாக கோட் சூட் அணிந்து வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன.

ரஜினி, கமல் படத்தில் இருந்து ஒதுக்கல்… ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தில் கவனம் செலுத்தும் லோகேஷ்!

ரஜினி, கமல் படத்தில் இருந்து ஒதுக்கல்… ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தில் கவனம் செலுத்தும் லோகேஷ்!தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.

மோடியை இழிவுபடுத்தும் விதமான காட்சிகள்… KPY பாலா & காந்தி கண்ணாடி படக்குழுவினர் மீது காவல்நிலையத்தில் புகார்…!

மோடியை இழிவுபடுத்தும் விதமான காட்சிகள்… KPY பாலா & காந்தி கண்ணாடி படக்குழுவினர் மீது காவல்நிலையத்தில் புகார்…!விஜய் டிவில் ஒளிபரப்பான கலக்கப்போவது யாரு, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக பிரபலமானவர் பாலா. தற்போது திரைப்படங்களிலும் நடித்து வரும் பாலா, ஏழை எளிய மக்களுக்காக பல உதவிகளையும் செய்து வருகிறார்.குக்கிராமங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ், வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவித்தொகை, பெட்ரோல் பங்க் ஊழியருக்கு பைக் என பாலா செய்து வரும் உதவிகள் தினம் தோறும் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.

ராகவா லாரன்ஸின் ‘பென்ஸ்’ படத்தில் ஷூட்டிங் தாமதம்… பின்னணி என்ன?

ராகவா லாரன்ஸின் ‘பென்ஸ்’ படத்தில் ஷூட்டிங் தாமதம்… பின்னணி என்ன?லோகேஷ் கனகராஜ் கதை மற்றும் தயாரிப்பில் உருவாகும் ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் ‘பென்ஸ்’ திரைப்படத்தை ரெமோ மற்றும் சுல்தான் ஆகிய படங்களை இயக்கிய பாக்யராஜ் கண்ணன் இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்துக்கு இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அப்யங்கர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்தி படங்களை இதனால்தான் தவிர்க்கிறேன்… மாளவிகா மோகனன் சொல்லும் காரணம்!

இந்தி படங்களை இதனால்தான் தவிர்க்கிறேன்… மாளவிகா மோகனன் சொல்லும் காரணம்!ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன். இவரின் தந்தை மோகனன் பாலிவுட்டில் முன்னணி ஒளிப்பதிவாளராக திகழ்கிறார். அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன்.

இசையமைப்பாளர் சங்கர் கணேஷ் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

இசையமைப்பாளர் சங்கர் கணேஷ் மருத்துவமனையில் அனுமதி!தமிழ் சினிமாவில் இரட்டை இசையமைப்பாளர்களாக பல சூப்பர் ஹிட் பாடல்களைக் கொடுத்து முன்னணி இசையமைப்பாளர்களாக வலம் வந்தவர்கள் சங்கர் –கணேஷ். இதில் சங்கர் ஏற்கனவே காலமாகிவிட்டாலும் இன்னமும் சங்கர் கணேஷ் என்ற பெயரிலேயே தன்னை அடையாளப் படுத்திக் கொள்கிறார் கணேஷ்.

