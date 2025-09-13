சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (11:29 IST)

வித்தியாசமான உடையில் vibe ஆன லுக்கில் போஸ் கொடுத்த கௌரி கிஷன்!

வித்தியாசமான உடையில் vibe ஆன லுக்கில் போஸ் கொடுத்த கௌரி கிஷன்!
96 படத்தில் இள வயது ஜானுவாக நடித்த கௌரி கிஷான் இப்போது வரிசையாக படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார். 96 படத்தில் நடித்த கௌரி கிஷனுக்கு பரவலான கவனம் கிடைத்தது. அதையடுத்து அவர் மாஸ்டர் மற்றும் கர்ணன் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

ஆனால் கதாநாயகியாக அவருக்கு இன்னும் சரியான படங்கள் அமையவில்லை. சமீபத்தில் பிகினிங் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அந்த படம் பரவலாக பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

வாய்ப்புகளுக்காக சமூகவலைதளங்களில் தொடர்ந்து புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வரும் கௌரி கிஷன் இப்போது கிளாமர் ரூட்டுக்கு மாற ஆரம்பித்துள்ளார். அப்படி அவர் இப்போது ஸ்டைலாக கோட் சூட் அணிந்து வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன.

இளையராஜா பாராட்டு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொள்ளும் ரஜினி & கமல்!

இளையராஜா பாராட்டு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொள்ளும் ரஜினி & கமல்!உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் மத்தியில் அறிமுகம் தேவையில்லாத நபர்களில் ஒருவர் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா. லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் அவரையும், அவரது பாடல்களையும் தங்கள் மூச்சுக்காற்றாகவே நினைத்து வருகின்றனர். தன்னுடைய 82 ஆவது வயதிலும் படங்களுக்கு இசையமைத்துக் கொண்டும் உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்து இசைக் கச்சேரிகள் செய்வது என்றும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறார்.

படுதோல்வி அடைந்த அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ படம்… வசூல் இவ்வளவுதானா?

படுதோல்வி அடைந்த அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ படம்… வசூல் இவ்வளவுதானா?சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தென்னிந்திய சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக இருந்தவர் நடிகை அனுஷ்கா. தனது கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் இவர் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். அந்த மாதிரி கதைக்களங்களில் அவர் நடித்த அருந்ததி, ருத்ரமாதேவி போன்ற படங்கள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

எகிறும் சூரியின் மண்டாடி பட பட்ஜெட்… காரணம் இதுதானா?

எகிறும் சூரியின் மண்டாடி பட பட்ஜெட்… காரணம் இதுதானா?விடுதலை, கருடன், கொட்டுக்காளி மற்றும் விடுதலை 2 என அடுத்தடுத்து வெற்றிப் படங்களாகக் கொடுத்து தன்னை ஒரு கதாநாயகனாக நிலை நிறுத்திக் கொண்டுள்ளார் சூரி. அவர் நடித்துள்ள ‘மாமன்’ திரைப்படம் வரும் மே 16 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

என் கணவர் ராசியானவர்… விஜய் ஆண்டனி பட விழாவில் பெருமையாகப் பேசிய ஷோபா சந்திரசேகர்!

என் கணவர் ராசியானவர்… விஜய் ஆண்டனி பட விழாவில் பெருமையாகப் பேசிய ஷோபா சந்திரசேகர்!தமிழ் சினிமாவில் சுக்ரன் படம் மூலமாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் விஜய் ஆண்டனி. அதன் பின்னர் அவர் வரிசையாகப் பல ஹிட் படங்களுக்கு இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம்வந்தார். இதற்கிடையில் அவர் திடீரென ‘நான்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். அந்த படம் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து அவர் தொடர்ந்து நடிகராக கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

சென்சார் செய்யப்பட்ட கவினின் ‘கிஸ்’ படம்.. சான்றிதழ் விவரம்!

சென்சார் செய்யப்பட்ட கவினின் ‘கிஸ்’ படம்.. சான்றிதழ் விவரம்!சிவகார்த்தியேன் போல சின்னத்திரையில் இருந்து வந்து சினிமாவில் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வருகிறார் கவின். லிப்ட், டாடா மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய படங்களின் மூலம் நம்பிக்கைக்குரிய இளம் நடிகராக உருவானார். இதையடுத்து அவர் நடித்த பிளடி பெக்கர் என்ற படம் ரிலீஸாகி படுதோல்வி அடைந்தது. தற்போது அவர் நடிப்பில் ‘கிஸ்’ மற்றும் ‘மாஸ்க்’ ஆகிய படங்கள் உருவாக்கத்தில் உள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com